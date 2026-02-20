Энергетики завершили реконструкцию распределительных сетей в населенных пунктах Боровое Лядо и Заречье. Работы проводились в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», сообщили в РУП «Гомельэнерго».

Специалисты Буда-Кошелевского РЭС полностью обновили оборудование и линии электропередачи. В ходе реконструкции заменены три трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ на современные аналоги. В Боровом Лядо дополнительно установлена новая подстанция для равномерного распределения нагрузки в часы пикового потребления.

Порядка трех километров воздушных линий заменили на самонесущий изолированный провод (СИП). Он устойчивее к непогоде и исключает риск короткого замыкания из-за схлестывания проводов. Также проложено 320 метров кабельных линий 10 кВ – это повысило защищенность сетей от повреждений.

Теперь у жителей Борового Лядо и Заречья появилась техническая возможность перейти на электрическое отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи.

Источник: https://gp.by

© Правда Гомель