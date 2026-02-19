Вечером 18 февраля 12-летняя девочка находилась в квартире вместе с матерью. Школьница принимала ванну с телефоном в руках. Когда устройство начало разряжаться, она подключила его к зарядному устройству, включив в розетку в ванной комнате. В какой-то момент мать зашла в ванную и обнаружила дочь без признаков жизни. В воде находился и подключенный к сети телефон. Женщина немедленно вытащила ребенка и вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики проводили интенсивные реанимационные мероприятия, однако вскоре констатировали смерть ребенка. По предварительным данным девочка погибла в результате удара током. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ельским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, приведшим к трагедии.

Следственный комитет Беларуси