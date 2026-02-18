Работу возглавила член Совета Республики, заместитель председателя облисполкома Ксения Пантюхова. Участие приняли председатель правления Банка развития Сергей Столярчук, директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский.

Туризм нуждается в системном развитии, цифровизации, а также в укреплении международного имиджа, подчеркнули участники семинара. Современный турист требовательный, ему необходимы максимальные комфорт, безопасность и широкий перечень туруслуг.

В последнее время отмечается рост иностранных и белорусских туристов. Набрал обороты природный туризм. Растет популярность медицинского, образовательного туризма, соло-путешествий, кулинарных фестивалей. Новое направление – смысловой туризм, когда центром притяжения становится не объект, а его смысловое наполнение.

Земля Беларуси, ее природа представляют собой колоссальное богатство. Им нужно пользоваться во благо, в том числе для развития, процветания нашей страны.

