Преступность в Беларуси — на историческом минимуме. В стране достигнут самый низкий показатель за последние 10 лет. «Благодаря усилиям правоохранительной системы отмечается снижение и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Разработаны действенные меры и обеспечивается постоянная профилактическая работа», — отметил Сергей Новик. Однако в этих условиях злоумышленники используют все более изощренные формы хищения денег.
Сергей Новик обратил внимание на то, что набирает популярность инвестиционное мошенничество. «Оно рассчитано на интерес жертвы к пассивному заработку и маскируется сложными терминами вроде «беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов», что создает иллюзию безнаказанности. Жертвы часто не понимают, что их обманули, — думают, что просто «проиграли» на рынках. Инвестиционное мошенничество строится на долгосрочном общении. Сначала мошенники демонстрируют «легкие» заработки, бонусы, спецпредложения, фальшивые документы, котировки и успехи трейдеров. Потом следуют долги, кредиты, невозможность вывода средств и требования новых инвестиций. Как итог — отчаяние жертвы», — обрисовал схему начальник управления.
Одна из таких схем была изобличена правоохранителями. Сотрудники 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД в 2024-2025 годах пресекли деятельность нескольких кол-центров столицы. «В 2024-м задержаны участники международной преступной организации, а в 2025-м — участники организованной группы. В обоих случаях мошенничества совершались под видом инвестиций», — сказал он.
«Деятельность этих кол-центров скрывалась за вывесками организаций, оказывающих телефонные и справочные информационные услуги. В штат компании, помимо обзвонщиков первичного и вторичного отделов, входили сотрудники технической и финансовой поддержки, бизнес-тренеры, HR-менеджеры, клоузеры, полиграфологи и штатная охрана, — отметил Сергей Новик. — Подбор кадров кол-центра осуществлялся в том числе на официальных площадках. С потенциальными сотрудниками проводилось собеседование, после чего они направлялись на двухнедельные курсы. Во время этих курсов или после их проведения кандидаты подвергались опросу с использованием полиграфа. Будущих работодателей особо волновали вопросы отношения кандидатов к правоохранительным органам, а также наличие, точнее, отсутствие моральных качеств у кандидатов. По окончании курсов все кандидаты сдавали зачеты. Для защиты от «нежелательных гостей», как участники кол-центров называли сотрудников милиции, в офисах располагались тревожные кнопки».
Использование этих кнопок позволяло мгновенно отключать все компьютеры от сети питания, прекращать доступ как к внутренним, так и к внешним информационным ресурсам, блокировать доступ к интернету. «Однако, несмотря на принимаемые меры мошенниками, удалось установить, что участники данной организованной группы более пяти лет под предлогом инвестирования на рынке Forex совершали хищение денежных средств граждан путем их обмана относительно возможности получения денежного вознаграждения в результате инвестирования. Привлечение граждан на подконтрольные сайты мошенников, которых установлено более 800, осуществлялось посредством таргетированной рекламы, воронок продаж, интернет-ловушек», — обратил внимание он.
После перевода первого депозита жертвы, который составлял не менее $500, эти деньги направлялись не на инвестиционные платформы, а уходили на дроповские счета либо на криптокошельки, не попадая ни на счет компании, ни на фондовые рынки. Инвестору, в свою очередь, предоставлялись отдельные отчеты, подложные сведения о прибыльности операций, которые создавались с использованием инфографики и иных материалов на подконтрольных платформах.
По словам Сергея Новика, собранные материалы о преступной деятельности участников организованной группы, совершавшей инвестиционное мошенничество, были переданы для принятия решения в главное управление цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета. «По результатам изучения этих материалов сотрудники Следственного комитета приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 Уголовного кодекса. Непосредственная реализация оперативных материалов и проведенных следственных действий была осуществлена 17 февраля 2026 года, когда сотрудники ГУБОПиК МВД совместно со следователями Следственного комитета, сотрудниками ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке специальных подразделений МВД провели обыски и задержания в четырех офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов», — заключил начальник управления.