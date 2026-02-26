Пресечена деятельность крупнейшей сети мошеннических кол-центров в Беларуси, которая работала в Минске. Об этом на пресс-конференции заявил начальник 5-го управления (по г.Минску) ГУБОПиК МВД Сергей Новик, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Преступность в Беларуси — на историческом минимуме. В стране достигнут самый низкий показатель за последние 10 лет. «Благодаря усилиям правоохранительной системы отмечается снижение и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Разработаны действенные меры и обеспечивается постоянная профилактическая работа», — отметил Сергей Новик. Однако в этих условиях злоумышленники используют все более изощренные формы хищения денег.

Сергей Новик обратил внимание на то, что набирает популярность инвестиционное мошенничество. «Оно рассчитано на интерес жертвы к пассивному заработку и маскируется сложными терминами вроде «беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов», что создает иллюзию безнаказанности. Жертвы часто не понимают, что их обманули, — думают, что просто «проиграли» на рынках. Инвестиционное мошенничество строится на долгосрочном общении. Сначала мошенники демонстрируют «легкие» заработки, бонусы, спецпредложения, фальшивые документы, котировки и успехи трейдеров. Потом следуют долги, кредиты, невозможность вывода средств и требования новых инвестиций. Как итог — отчаяние жертвы», — обрисовал схему начальник управления.

Одна из таких схем была изобличена правоохранителями. Сотрудники 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД в 2024-2025 годах пресекли деятельность нескольких кол-центров столицы. «В 2024-м задержаны участники международной преступной организации, а в 2025-м — участники организованной группы. В обоих случаях мошенничества совершались под видом инвестиций», — сказал он.