В преддверии важного мужского праздника, Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, состоялось традиционное спортивное событие — дружеский забег настоящих мужчин!

Участие в мероприятии приняли самые смелые, отважные и сильные духом!

Они же сотрудники управления внутренних дел и областной Госавтоинспекции, департамента исполнения наказаний, войсковой части 5525 и отряда специального назначения «Буран», правоохранители из Советского, Добрушского, Буда-Кошелевского и Чечерского РОВД, а также коллеги из МЧС. Всего — около 30 спортсменов! И всех их объединяют ХАРАКТЕР, ДРУЖБА И ЕДИНСТВО!

Возглавил бегущую колонну заместитель начальника УВД полковник милиции Виталий Подзерун.

После краткого инструктажа и товарищеской поддержки спортсмены выстроились на старт.

От гребной базы мужчины бежали вдоль набережной реки Сож, выбежали на площадь Ленина и обратно через Киевский спуск, где состоялся финиш.

Итого — более 3 километров энергичной пробежки с голым торсом. Главными помощниками стали болельщики, морозный воздух и сильное желание справиться с дистанцией.

На финише каждый бегун получил заслуженную медаль. Завершился забег памятным фотографированием.

Сожский Форпост