В рамках Международного дня борьбы с наркоманией в Октябрьской школе специалисты Буда-Кошелевской ЦРБ провели круглый стол на тему «Стоп наркотики».

В ходе мероприятия были освещены вопросы вредного влияния наркотиков и психоактивных веществ на организм подростка, донесена информация об уголовной ответственности за их распространение и сбыт.

С учащимися была проведена викторина «Чем вредны наркотики», распространён информационно-образовательный материал о их вреде, продемонстрирован видеофильм по тематике мероприятия.

Фото из архива Буда-Кошелевской ЦРБ