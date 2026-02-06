Каждый обратившийся может согреться в теплом помещении.

Пункты обогрева работают ежедневно с 8.30 до 17.00 в будние дни:

📍в Буда-Кошелевском ЦРДК ( ул. Ленина, 6);

📍в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко (ул. Комсомольская, 4);

📍в Буда-Кошелевской центральной районной библиотеке (ул. Ленина, 19);

📍в управлении по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома (ул. Ленина, 2);

📍в территориальном центре социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района ( ул. 50 лет Октября, 13 а);

📍в кинотеатре «Крыніца» г. Буда-Кошелево ( ул. Ленина, 21).

В выходные дни:

📍в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко (ул. Комсомольская, 4);

📍в Буда-Кошелевской центральной районной библиотеке (ул. Ленина, 19).

Круглосуточно:

📍в Буда-Кошелевской центральной районной больнице, приемный покой (ул. 50 лет Октября, д. 29).