Каждый обратившийся может согреться в теплом помещении.
Пункты обогрева работают ежедневно с 8.30 до 17.00 в будние дни:
📍в Буда-Кошелевском ЦРДК ( ул. Ленина, 6);
📍в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко (ул. Комсомольская, 4);
📍в Буда-Кошелевской центральной районной библиотеке (ул. Ленина, 19);
📍в управлении по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома (ул. Ленина, 2);
📍в территориальном центре социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района ( ул. 50 лет Октября, 13 а);
📍в кинотеатре «Крыніца» г. Буда-Кошелево ( ул. Ленина, 21).
В выходные дни:
📍в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко (ул. Комсомольская, 4);
📍в Буда-Кошелевской центральной районной библиотеке (ул. Ленина, 19).
Круглосуточно:
📍в Буда-Кошелевской центральной районной больнице, приемный покой (ул. 50 лет Октября, д. 29).