В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев.

О принципах работы региональной диспетчерской службы рассказал начальник отдела по информационно-сервисному обслуживанию ГО «ЖКХ Гомельской области» Андрей Маркевич. Он напомнил собравшимся, что основным регламентирующим документом является Постановление Совмина №628, подчеркнув важность его соблюдения всеми субъектами хозяйствования. Докладчик акцентировал внимание на необходимости четкого взаимодействия председателей сельисполкомов с системой 115 для оперативного решения проблем населения. Отдельно остановился на правилах продления сроков исполнения заявок, порядке составления претензионных актов и важности внесения подробной информации в систему.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Елена Потепалова подробно ознакомила с организацией работы с обращениями, поступающими через систему «Обращения.бел», разъяснила порядок их перенаправления по компетенции и провела детальный разбор типичных ошибок, допускаемых при работе с письменными и электронными обращениями граждан. Также затронула вопросы взаимодействия системы обработки обращений с иными структурами, напомнив о важности фиксации всех поступающих от граждан обращений.

О правовых аспектах работы с гражданами, не занятыми в экономике, проинформировала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, секретарь постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Ольга Лукашенко. Она разъяснила критерии отнесения граждан к данной категории, обратив особое внимание на изменения, вступившие в силу с 1 марта 2024 года, касающиеся признания занятыми в экономике лиц, осуществляющих производство сельхозпродукции. Кроме того, остановилась на порядке начисления оплаты за услуги ЖКХ в рамках проводимой профилактической работы, отметив, что с 1 октября 2025 года для граждан, включенных в список не занятых в экономике, применяются экономически обоснованные тарифы на всю площадь принадлежащих им жилых помещений. Также Ольга Геннадьевна поделилась с присутствующими результатами работы комиссии по содействию занятости за 2025 год, отметив положительную динамику трудоустройства граждан и снижение числа не занятых в экономике по району.

В ходе мероприятия председатели сельисполкомов приняли активное участие в обсуждении тем докладов, специалисты в свою очередь подробно ответили на все возникшие вопросы.

Елизавета Малая

Фото автора