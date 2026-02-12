Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова с участием профсоюзного актива сельхозпредприятия чествовала операторов машинного доения КСУП «Губичи». За плодотворную работу, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей и неоценимый личный вклад в общее дело благодарственными письмами отмечены Елена Елисеенко, Людмила Гидранкова (МТФ №1) и Наталья Логвинова (МТФ №3).

Также Валентина Васильевна провела мониторинг состояния санитарно-бытовых помещений, соблюдения температурного режима и вручила бригадирам ферм КСУП «Губичи» и КСУП «Кривск» электрочайники.

Евгений Коновалов

Фото из архива