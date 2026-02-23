Губернатор подчеркнул, что экономика сегодня – это поле боя, за результаты работы на котором нужно бороться. Отсюда и поручение всем субъектам хозяйствования – удержать объемы производства, расширить экспорт, не допустить работы на склад:

«Время спокойного администрирования закончилось, наступило время мобилизации кадров – и административных, и производственных. Особое внимание – нашим промышленным флагманам. Необходимо удержать объемы и обеспечить реальную конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках».

