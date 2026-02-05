Спикерами выступили главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Ольга Заливанская и директор школы Александр Концевенко.



Александра Фролова проинформировала о старте на Гомельщине молодежного информационного проекта при областном Совете депутатов #ВТЕМЕ. Главная его задача – получить обратную связь, услышать идеи, а также проблемы, с которыми сталкивается молодежь в регионах.

Ольга Заливанская рассказала учащимся старших классов о том, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать себя в родной стране.

– Молодежная политика – одно из основных направлений государственной деятельности, так как именно молодые люди являются одним из важнейших ресурсов республики, – подчеркнула она. – Главные цели этой политики: содействие социальному, культурному, духовному, физическому развитию молодежи, использование ее потенциала для дальнейшего развития Беларуси, реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности, гражданское и патриотическое воспитание, поддержка молодых семей и др.

Важным шагом в реализации общественно значимых инициатив является реализация Республиканского проекта БРСМ «100 идей для Беларуси». В числе участников есть и будакошелевцы. К слову, один из них – Ян Гулевич – в 2023 году в данном проекте одержал победу.

В продолжение диалоговой площадки Ольга Заливанская обозначила, что законодательство полно и системно защищает интересы молодых людей на рынке труда. Среди гарантий: бронирование рабочих мест, получение стипендии, предоставление места в общежитии иногородним обучающимся, равная со взрослыми оплата труда. Также было отмечено, что в районе под эгидой волонтерского движения «Доброе сердце» осуществляют деятельность 11 отрядов с общей численностью более 180 человек, из которых 129 – учащиеся учебных заведений.

Александр Концевенко проинформировал, что школьники участвуют в различных проектах. Они предлагают немало идей – организовывают конкурсы, новогодние мероприятия, а также инициативы, связанные с освобождением городского поселка Уваровичи от немецко-фашистских захватчиков, другими темами. Александр Анатольевич порекомендовал учащимся активнее продвигать собственные проекты, подчеркнув, что наиболее интересные из них не остаются без внимания со стороны государства.

Евгений Коновалов

Фото автора