В рамках реализации комплекса дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни, на комиссии было рассмотрено 12 лиц, состоящих на учете в УИИ и ООПП ОВД райисполкома.

В ходе мероприятия специалисты УТЗиСЗ и сотрудники ОВД разъяснили гражданам информацию о необходимости принятия мер к трудоустройству, ознакомили их с перечнем необходимых документов, выдли направления в организации района.

О видах помощи, оказываемой лицам, состоящим на учетах в ОВД, в том числе освободившимся из мест лишения свободы, рассказали представители ТЦСОН.

После профилактического мероприятия граждане приняли участие в благоустройстве парка райцентра.

По информации УИИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома

подготовила Татьяна Титоренко