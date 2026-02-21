Вопреки распространенному мнению сильные морозы не особо опасны для клещей. Подстилка из опавшей листвы и плотный снег защищают их от гибели. Эти паукообразные находятся в состоянии анабиоза, а когда температура превышает +5 °C, просыпаются и выходят наружу. В южных регионах Беларуси фиксируется круглогодичная активность клещей. В январе 2026 г. с жалобами на укус клеща обратились 2 человека.

По словам заведующей противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влады Запольской, первые укусы клещей зафиксированы в Брестской и Могилевской областях. Членистоногие напали на людей, когда те работали в сельхозпостройках. В феврале случаев нападения клещей зафиксировано не было. Однако с приходом потепления они возобновятся.

Эксперт рассказала, что ежегодно к медикам из-за укусов клещей обращаются порядка 30 тысяч жителей Беларуси. Эффективным средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

– Бесплатная вакцинация предусмотрена только для определенных категорий. Это работники и студенты, выезжающие организованными группами в эндемичные территории для выполнения работ, связанных с повышенным риском заражения: расчистка и вырубка леса, строительные работы. Также прививаются военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подразделений по чрезвычайным ситуациям и других воинских формирований, несущие службу в лесной местности. Остальные жители могут сделать прививку за собственные средства, – отметила Влада Запольская.

Схема вакцинации включает введение двух доз. Специалисты рекомендуют начинать ее в сезон минимальной активности клещей – поздней осенью и ранней весной. Вакцины некоторых производителей позволяют провести ускоренный курс, который занимает 14 дней и подходит для экстренной ситуации. Приобретенный иммунитет в зависимости от вида вакцины сохраняется на протяжении 3–5 лет. Затем следует провести однократную ревакцинацию.

1prof.by