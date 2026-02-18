В рамках Года белорусской женщины и проекта «Народная пятилетка» стартовал онлайн-опрос «Современная роль белорусской женщины».
Кто она сегодня?
Хранительница очага, успешный руководитель, ученый или все сразу?
Приглашаем вас принять участие в онлайн-опросе!
1. Переходим по ссылке на сайт Меркаванне.бел.
2. Или сканируем QR-код.
Ваше мнение поможет улучшить уже существующие меры поддержки.
К слову, во внимании профсоюзов традиционно:
— создание благоприятных условий труда для работников с семейными обязанностями;
— дополнительные гарантии и реализация программ по поддержке семей и др.
Примеры таких гарантий в рамках коллективных договоров:
— предоставление дополнительных свободных от работы дней для работников, имеющих детей;
выплаты при рождении ребенка;
— помощь в улучшении жилищных условий;
— помощь в отдыхе и оздоровлении и др.