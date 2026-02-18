В рамках Года белорусской женщины и проекта «Народная пятилетка» стартовал онлайн-опрос «Современная роль белорусской женщины».

Кто она сегодня?

Хранительница очага, успешный руководитель, ученый или все сразу?

Приглашаем вас принять участие в онлайн-опросе!

1. Переходим по ссылке на сайт Меркаванне.бел.

2. Или сканируем QR-код.

Ваше мнение поможет улучшить уже существующие меры поддержки.

К слову, во внимании профсоюзов традиционно:

— создание благоприятных условий труда для работников с семейными обязанностями;

— дополнительные гарантии и реализация программ по поддержке семей и др.

Примеры таких гарантий в рамках коллективных договоров:

— предоставление дополнительных свободных от работы дней для работников, имеющих детей;

выплаты при рождении ребенка;

— помощь в улучшении жилищных условий;

— помощь в отдыхе и оздоровлении и др.