Для верующих это не просто период ограничений в рационе, а время для внутреннего обновления, молитвы и осознанной работы над собой. Как правильно подготовиться к Великому посту? Какие продукты разрешены, а от каких стоит отказаться? Как соблюдать пост, чтобы он приносил пользу и душе, и телу?
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году
Великий пост – самый продолжительный и значимый период воздержания в православной традиции. В 2026 году он продлится 48 дней и завершится Страстной седмицей.
У Великого поста нет конкретной даты. Она зависит от Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. По церковным канонам говения начинаются за семь недель до Светлого Христова Воскресения. Эта традиция восходит к сорокадневному посту Иисуса Христа в пустыне, а последующая Страстная седмица посвящена воспоминанию о последних днях Его земной жизни, страданиях, крестной смерти и погребении.
Предваряет Великий пост Прощеное воскресенье, которое в 2026 году приходится на 22 февраля. В этот день совершают чин прощения – христиане посещают храм и просят друг у друга прощение за вольные и невольные обиды.
23 февраля начинается Великий пост. Завершится он в субботу, 11 апреля.
Главная цель Великого поста – не ограничение в еде, а духовная и литургическая подготовка верующих к встрече праздника Светлого Воскресения Христова. А еще желательно не грешить в это время и ограничить плотские утехи. Важно учесть и еще один нюанс: не следует поститься пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями.
Как подготовиться к Великому посту?
Для тех христиан, кто не придерживается строгих правил говения на постоянной основе, Великий пост нередко кажется серьезным испытанием. Именно поэтому подготовку к нему рекомендуется начинать заранее – хотя бы за неделю. Постепенное сокращение в рационе мясных и молочных продуктов помогает организму мягко перейти к постному меню, избегая резкого стресса.
К слову, Великий пост предваряет Сырная седмица или Масленица, которая в 2026 году выпадает на период с 16 по 22 февраля. В течение масленичной недели христиане постепенно отказываются от мясной пищи, а главное место на столе занимают блины, поскольку в этот период разрешены молочные продукты, яйца и рыба.
В период Великого поста основу питания составляет растительная пища, богатая клетчаткой. Если организм не привык к такому рациону, возможны дискомфорт и нарушения пищеварения. Чтобы этого избежать, специалисты советуют заранее увеличивать долю овощных салатов, добавлять в привычные блюда отруби, а также соблюдать питьевой режим – не менее 1,5–2 литров воды в сутки. Это поддерживает работу кишечника, снижает чувство голода и помогает избежать обезвоживания.
Для нормализации микрофлоры в подготовительный период важно ежедневно включать в меню кисломолочные продукты: кефир, ряженку, простоквашу, биойогурты и закваски. Они насыщают организм полезными бактериями и помогают легче перенести изменения в питании.
Есть и практичный совет для первых дней поста. Поскольку постные блюда обычно менее калорийны, можно немного увеличить порции или добавить дополнительные перекусы – фрукты, овощи, орехи. Это позволит избежать резкого чувства голода и поможет организму адаптироваться к новому режиму.
Два этапа Великого поста
Великий пост – один из самых длинных в году периодов говения. Длится он не традиционные 40 дней, как Рожественский пост, а 7 недель или 48 дней. Состоит Великий пост из двух этапов:
- первые 6 недель называют Святой Четыредесятницей, сюда входят Лазорева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), которые отмечают 4 и 5 апреля. Это время говений, молитв, покаяния в грехах и подготовки ко встрече человека со Всевышним;
- последнюю неделю великого говения, а точнее с понедельника, 6 апреля, по субботу, 11 апреля, называют Страстной седмицей. Это время воспоминаний о последних дня земной жизни Спасителя – от Тайной вечери, Голгофы до Воскресения.
Стоит отметить, что в первый день Великого поста – 23 февраля, который получил название Чистый понедельник, а также Страстную пятницу, 10 апреля, рекомендуется на сутки отказаться от еды и пить лишь воду. Строгие ограничения вводятся и на всю Страстную седмицу: акцент делается на сухоядении с понедельника по среду, в четверг и субботу позволена горячая пища без масла.
К слову, канонические правила предписывают в дни Великого поста принимать пищу 1 раз в день вечером, а все свободное время посвящать духовной молитве. В выходные допускается послабление: в субботу и воскресенье пищу разрешено вкушать в обед и вечером.
Что нельзя есть во время Великого поста?
На 48 дней христиане, которые держат пост, исключают из своего рациона скоромные продукты, в их числе:
— мясо и птицу;
— мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
— молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;
— яйца и все продукты с их содержанием;
— сливочные соусы;
— алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);
— сдобу и кондитерские изделия, в которых есть сливочное масло и яйца.
Что можно есть в Великий пост:
В период многодневного говения в это время года можно употреблять:
— овощи;
— фрукты и ягоды;
— бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и продукты из них;
— все виды злаков;
— орехи и сухофрукты;
— грибы;
— черный хлеб и хлебцы;
— зелень;
— мед;
— хлебобулочные изделия без яиц и сливочного масла;
— растительное масло, рыба – в разрешенные дни.
Календарь питания в Великий пост-2026 по дням
Каждая из 7 недель главного многодневного поста года имеет свои особенности и индивидуальный рацион с учетом правил говения. Ниже приводим схемы питания на каждую семидневку.
Первая неделя Великого поста:
- 23 февраля, понедельник, показано воздержание от пищи, но следует следить за соблюдением питьевого режима
- 24 февраля, вторник, можно вкушать горячую пищу без масла
- 25 февраля, среда, показано сухоядение – на стол подают овощи в сыром виде, фрукты и орехи
- 26 февраля, четверг, можно готовить горячую пищу без масла
- 27 февраля, пятница, положен переход на сухоядение
- 28 февраля и 1 марта, субботу и воскресенье, допускается послабление в виде горячей пищи с растительным маслом, скажем, овощного супа или каши.Вторая неделя Великого поста:
- 2 марта, понедельник, начинается с сухоядения;
- 3 марта, вторник, можно приготовить горячую пищу без масла, например, гречневую или пшеничную кашу на воде, тушеные овощи;
- 4 марта, среда, возвращаемся к сухоядению;
- 5 марта, четверг, готовим горячую пищу без масла;
- 6 марта, пятница, снова переходим к сухоядению;
- 7 и 8 марта, суббота и воскресенье, допускается вкушать растительную горячую пищу с маслом, скажем, запеченную тыкву с травами.Третья неделя Великого поста
- 9 марта, понедельник, начинаем неделю с сухоядения
- 10 марта, вторник, варим горячую пищу, но не добавляем масло
- 11 марта, среда, погружаемся в строгость рациона сухоядения
- 12 марта, четверг, позволена горячая пища без масла
- 13 марта, пятница, переход к сухоядению
- 14 и 15 марта, суббота и воскресенье, разрешена растительная горячая пища с маслом.Четвертая неделя Великого поста:
- 16 марта, понедельник, начинаем с сухоядения;
- 17 марта, вторник, подаем на стол горячую пищу, но не добавляем масло;
- 18 и 20 марта, среда и пятница, живем по закону сухоядения;
- 19 марта, четверг, готовим горячую пищу без масла;
- 21 и 22 марта, суббота и воскресенье, радуемся растительной горячей пище с маслом.Пятая неделя Великого поста
- 23 марта, понедельник, показано сухоядение
- 24 марта, вторник, подаем к столу горячую пищу без масла
- 25 марта, среда, основу рациона оставляет сухоядение
- 26 марта, четверг, употребляем горячую пищу без масла
- 27, пятница, в календаре питания – день для сухоядения
- 28 и 29 марта, суббота и воскресенье, разрешено готовить растительную горячую пищу с маслом.Шестая неделя Великого поста
- 30 марта, понедельник, по случаю Благовещения допускается не только горячая пища с маслом, но и рыба, а также бокал вина.
- 31 марта и 2 апреля, вторник и четверг, к столу подаем горячую пищу без масла
- 1 и 3 апреля, среда и пятница, возвращаемся к канонам сухоядения
- 4 и 5 апреля будут послабления в питании: в субботу, 4 апреля, в честь Лазаревой субботы можно подать к столу горячую пищу с маслом и рыбной икрой; 5 апреля – в Вербное воскресенье – можно полакомиться рыбой и горячей пищей с маслом.Седьмая неделя Великого поста или Страстная седмица:
- 6 и 8 апреля, понедельник и среда, только сухоядение
- 7 и 9 апреля, вторник и четверг, разрешена горячая пища без масла
- 10 апреля, пятница, показано полное воздержание от пищи
- 11 апреля, суббота, готовим горячую пищу без масла.Можно ли пить кофе в Великий пост?
Священнослужители отмечают, что кофе считается постным напитком. Но это при условии, что он не содержит молока, сливок и других продуктов животного происхождения. Поэтому миряне могут употреблять кофе в период Великого поста. Однако важно помнить, что пост предполагает не только ограничения в питании, но и работу над своими привычками и зависимостями.
Если вы замечаете, что кофе стал незаменимой частью повседневности, Великий пост может стать поводом пересмотреть отношение к этому напитку. В таком случае верующие могут уменьшить количество кофе, заменить его чаем, цикорием или другими альтернативами, а иногда – временно отказаться от него. Такой подход помогает укрепить силу воли и обрести большую внутреннюю свободу.
Что делать, если случайно съел запрещенный продукт?
Во время Великого поста нередко возникают ситуации, когда человек по невнимательности съедает запрещенный продукт. Как отмечают священнослужители, такое нарушение не считается тяжким грехом, если произошло непреднамеренно.
Пост – это не только отказ от определенной пищи, но прежде всего работа над внутренним состоянием, духовной дисциплиной и отношением к окружающим. Если человек осознает, что допустил ошибку, церковь рекомендует искренне покаяться и попросить прощения.
Что запрещено делать в Великий пост?
В период Великого поста христианам положено ограничивать себя в мирских удовольствиях. Следует посвятить свободное время размышлениям о смысле бытия, молитвам, укреплению в вере и очищению души.
В пост категорически запрещено:
- вкушать пищу, содержащую мясо и молочные продукты;
- совершать неправедные поступки, такие как обман, кража, злословие, скандал, ссора, спор и другие греховные действия
- употреблять бранные слова, повышать голос на собеседника
- проявлять гордость, завидовать, презирать, поучать и раздавать советы
- прелюбодействовать
- жениться и выходить замуж
- участвовать в шумных развлечениях с песнями и танцами, громко слушать музыку, посещать дискотеку и ночные клубы
- распивать спиртные напитки и курить;
- излишне увлекаться просмотром сериалов и телепередач;
- курить и употреблять спиртные напитки;
- пользоваться косметикой и парфюмерией – ничто не должно отвлекать от духовной практики и очищения души.Что же касается супружеской близости, то в этом вопросе решение предстоит принимать мужу и жене. Если оба супруга придерживаются уставных правил поста, как правило, они ограничивают себя.
Рецепты постных блюд
Гречаники
Так называют оригинальные котлеты из гречки с картофелем.
Ингредиенты: 300 г вареной гречки, 200 г картошки, 4 ст. л. муки, соль, специи.
Приготовление: натертую на терке среднего размера картошку смешайте с гречкой и другими компонентами. Сформируйте из полученной массы небольшие котлетки, обжарьте гречаники по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.
Фалафель из нута
Ингредиенты: 300 г нута (подойдет и консервированный продукт), 1,5 луковицы, 100 г зелени, 3–4 зубчика чеснока, 80 г муки, соль, паприка, карри, молотые красный перец и кориандр, специи.
Приготовление: отварите нут до готовности, предварительно замочив его на ночь. Измельчите бобовые, лук, чеснок, зелень (можно с помощью блендера). В полученную массу добавьте сухие специи, муку и перемешайте. Влажными руками сформируй небольшие шарики фалафеля, обжарьте до румяности.
Баклажаны с грибами в духовке
Ингредиенты: 2 баклажана, 150 г грибов, 1 болгарский перец, 2 помидора, 1 луковица, 1 горсть грецких орехов, 3 зубчика чеснока, растительное масло, зелень, соль, специи.
Приготовление: баклажаны разрежьте на 2 части, уберите мякоть из середины, посолите и сбрызните половинки маслом. Отправьте овощ на 10–15 минут в духовку, разогретую до 250 градусов. Мелко нарежьте остальную мякоть баклажанов, грибы, другие овощи и обжарьте «витаминную» смесь до мягкости. Выложите начинку в баклажановые лодочки, посыпь рублеными орехами и зеленью. Запекайте в духовке10–15 минут.