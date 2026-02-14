Для верующих это не просто период ограничений в рационе, а время для внутреннего обновления, молитвы и осознанной работы над собой. Как правильно подготовиться к Великому посту? Какие продукты разрешены, а от каких стоит отказаться? Как соблюдать пост, чтобы он приносил пользу и душе, и телу?

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

Великий пост – самый продолжительный и значимый период воздержания в православной традиции. В 2026 году он продлится 48 дней и завершится Страстной седмицей.

У Великого поста нет конкретной даты. Она зависит от Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. По церковным канонам говения начинаются за семь недель до Светлого Христова Воскресения. Эта традиция восходит к сорокадневному посту Иисуса Христа в пустыне, а последующая Страстная седмица посвящена воспоминанию о последних днях Его земной жизни, страданиях, крестной смерти и погребении.

Предваряет Великий пост Прощеное воскресенье, которое в 2026 году приходится на 22 февраля. В этот день совершают чин прощения – христиане посещают храм и просят друг у друга прощение за вольные и невольные обиды.

23 февраля начинается Великий пост. Завершится он в субботу, 11 апреля.

Главная цель Великого поста – не ограничение в еде, а духовная и литургическая подготовка верующих к встрече праздника Светлого Воскресения Христова. А еще желательно не грешить в это время и ограничить плотские утехи. Важно учесть и еще один нюанс: не следует поститься пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Как подготовиться к Великому посту?

Для тех христиан, кто не придерживается строгих правил говения на постоянной основе, Великий пост нередко кажется серьезным испытанием. Именно поэтому подготовку к нему рекомендуется начинать заранее – хотя бы за неделю. Постепенное сокращение в рационе мясных и молочных продуктов помогает организму мягко перейти к постному меню, избегая резкого стресса.

К слову, Великий пост предваряет Сырная седмица или Масленица, которая в 2026 году выпадает на период с 16 по 22 февраля. В течение масленичной недели христиане постепенно отказываются от мясной пищи, а главное место на столе занимают блины, поскольку в этот период разрешены молочные продукты, яйца и рыба.

В период Великого поста основу питания составляет растительная пища, богатая клетчаткой. Если организм не привык к такому рациону, возможны дискомфорт и нарушения пищеварения. Чтобы этого избежать, специалисты советуют заранее увеличивать долю овощных салатов, добавлять в привычные блюда отруби, а также соблюдать питьевой режим – не менее 1,5–2 литров воды в сутки. Это поддерживает работу кишечника, снижает чувство голода и помогает избежать обезвоживания.

Для нормализации микрофлоры в подготовительный период важно ежедневно включать в меню кисломолочные продукты: кефир, ряженку, простоквашу, биойогурты и закваски. Они насыщают организм полезными бактериями и помогают легче перенести изменения в питании.

Есть и практичный совет для первых дней поста. Поскольку постные блюда обычно менее калорийны, можно немного увеличить порции или добавить дополнительные перекусы – фрукты, овощи, орехи. Это позволит избежать резкого чувства голода и поможет организму адаптироваться к новому режиму.

Два этапа Великого поста

Великий пост – один из самых длинных в году периодов говения. Длится он не традиционные 40 дней, как Рожественский пост, а 7 недель или 48 дней. Состоит Великий пост из двух этапов:

первые 6 недель называют Святой Четыредесятницей, сюда входят Лазорева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), которые отмечают 4 и 5 апреля. Это время говений, молитв, покаяния в грехах и подготовки ко встрече человека со Всевышним;

последнюю неделю великого говения, а точнее с понедельника, 6 апреля, по субботу, 11 апреля, называют Страстной седмицей. Это время воспоминаний о последних дня земной жизни Спасителя – от Тайной вечери, Голгофы до Воскресения.

Стоит отметить, что в первый день Великого поста – 23 февраля, который получил название Чистый понедельник, а также Страстную пятницу, 10 апреля, рекомендуется на сутки отказаться от еды и пить лишь воду. Строгие ограничения вводятся и на всю Страстную седмицу: акцент делается на сухоядении с понедельника по среду, в четверг и субботу позволена горячая пища без масла.

К слову, канонические правила предписывают в дни Великого поста принимать пищу 1 раз в день вечером, а все свободное время посвящать духовной молитве. В выходные допускается послабление: в субботу и воскресенье пищу разрешено вкушать в обед и вечером.

Что нельзя есть во время Великого поста?

На 48 дней христиане, которые держат пост, исключают из своего рациона скоромные продукты, в их числе:

— мясо и птицу;

— мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

— молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;

— яйца и все продукты с их содержанием;

— сливочные соусы;

— алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);

— сдобу и кондитерские изделия, в которых есть сливочное масло и яйца.

Что можно есть в Великий пост:

В период многодневного говения в это время года можно употреблять:

— овощи;

— фрукты и ягоды;

— бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и продукты из них;

— все виды злаков;

— орехи и сухофрукты;

— грибы;

— черный хлеб и хлебцы;

— зелень;

— мед;

— хлебобулочные изделия без яиц и сливочного масла;

— растительное масло, рыба – в разрешенные дни.

Календарь питания в Великий пост-2026 по дням

Каждая из 7 недель главного многодневного поста года имеет свои особенности и индивидуальный рацион с учетом правил говения. Ниже приводим схемы питания на каждую семидневку.

Первая неделя Великого поста: