Вели́кий пост – установленный Церковью 48-дневный пост, предшествующий Празднику Пасхи, направленный на духовную подготовку к нему.

Период Великого поста включает в себя 6 седмиц Святой Четыредесятницы до пятницы шестой седмицы и последнюю седмицу перед Пасхой – Страстную седмицу. Иногда весь пост называют Святой Четыредесятницей по той причине, что она составляет основную по длительности часть Великого поста.

Великий пост начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая включительно, в зависимости от даты празднования Пасхи. По периодам: начало 15.02-21.03, окончание 3.04-7.05 включительно. Таким образом период с 21 марта по 3 апреля оказывается всегда приходящимся на Великий пост.

Каждая из шести седмиц Четыредесятницы в месяцеслове именуется по порядковому номеру и завершается Неделей (воскресным днем).

Пост это всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы нашей любви и веры. Христианская жизнь немыслима без подвига. То есть без того усилия, которое предпринимает верный, чтобы избавиться от грехов и страстей для следования воле Божьей. В этом усилии значительное место занимает пост. Он является одним из самых действенных орудий в духовной борьбе.

Календарь Великого Поста

I. Святая Четыредесятница

1 седмица• В первые 4 дня ВП (с понедельника по четверг, 23-26 фев.) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон свт. Андрея Критского (VIII в.). 23-28 фев.
Неделя 1-я. Торжество Православия 1 мар.
2 седмица 1-7 мар.
Неделя 2-я. Святителя Григория Паламы (†1359 г.) 8 мар.
3 седмица 8-14 мар.
Неделя 3-я. Крестопоклонная (Мк.8:34-9:1) 15 мар.
4 седмица 15-21 мар.
Неделя 4-яПреп. Иоанна Лествичника (VI в.) 22 мар.
5 седмица 22-28 мар.
• Мари́ино стояние или Четверток Великого канона (чтение Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп. Марии Египетской). Совершается в среду вечером.

• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста – 28 мар.. Это единственный акафист, предусмотренный церковным Уставом; причём его пение совершается также только один раз в году – в субботу 5-й седмицы Великого поста (реально поется накануне, в пятницу вечером – 27 мар.).
Неделя 5-я. Преп. Марии Египетской (VI в.) 29 мар.
6 седмица, «седмица вáий» (в переводе с греческого – «седмица пальмовых ветвей») 29 мар. – 4 апр.
• В пятницу седмицы вáий – окончание Святой четыредеся́тницы, то есть 40-дневного поста («душеполéзную совершив Четыредеся́тницу…», – поётся за вечерним богослужением). 3 апр.
• Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апр.
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря (Ин.11:1-45) 4 апр.
Неделя 6-я, ва́ий (цветоносная, Ве́рбное воскресе́нье). Вход Госпо́день в Иерусали́м (Ин.12:1-18) 5 апр.

II. Страстная седмица (6-11 апреля)

Великий Понедельник
Темы богослужебных воспоминаний: Иосиф Прекрасный, проданный в Египет за 20 сребреников (Быт.37); проклятие бесплодной смоковницы, притча о злых виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима (Мф.21:18-43; 24:3-35).		 6 апр.
Великий Вторник
Притчи: о 10 девах и талантах; пророчество о Страшном Суде (Мф.24:36-26:2		 7 апр.
Великая Среда
Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство Иуды (Мф.26:6-16).

• Последний раз читается молитва прп. Ефрема Сирина с 3-мя великими поклонами. На вечерней службе в этот день все стараются принять участие в Таинстве Покаяния (Исповеди).

 8 апр.
Великий Четверг
Воспоминание Тайной Вечери и установление Таинства Евхаристии. Все православные христиане стараются причаститься Святых Христовых Таин.

• В кафедральных соборах, в конце Литургии, совершается Чин умовения ног (архиерей умывает ноги 12 сослужителям).

• Вечером чтение 12-ти «Страстных Евангелий».

Патриарх совершает освящение мира.

 9 апр.
Великая Пятница
Арест Господа и неправедный суд. Распятие, Святые и Спасительные Страсти (Страдания), смерть и погребение Господа.

• День великой скорби и строгого поста (Устав повелевает полное воздержание от пищи в течение всего дня; но, по традиции, воздерживаются от пищи до окончания выноса Плащаницы).

• Литургия (Бескровная Жертва) в этот день не служится, потому что Жертва принесена на Голгофе (единственное исключение – в случае совпадения Страстной Пятницы с праздником Благовещения).

• Утром – чтение Великих (Царских) Часов.

• В середине дня (обычно в 14 часов) совершается Чин выноса Плащаницы.

• Вечером (обычно в 18 часов) совершается Чин Погребения.

 10 апр.
Великая Суббота
Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом (см. Святая Троица).

• Утром совершается Литургия Великой Субботы, после которой, по традиции, благословляется праздничная трапеза (Устав предписывает делать это после пасхальной Литургии и освящения артоса).

 11 апр.


Светлое Христово Воскресение. Пасха – 12 апреля

Светлая седмица, сплошная (12-18 апреля).

Духовное значение Великого поста

В настоящее время Великий пост рассматривается как период сугубого покаяния, как акт подражания 40-дневному посту Спасителя в пустыне и как средство подготовки к празднованию Пасхи.

Значимость духовного поста отражена в песнопениях Постной Триоди: «Будем поститься постом приятным, благоугодным Господу; истинный пост – от пороков уклонение, воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с вожделениями, злословием, ложью и клятвопреступлением. Оскудение всего этого – таков истинный пост и благоприятный!».

И в другом месте: «Братья! Постясь телом, будем поститься и душою, разрешим всякие несправедливые узы, разорвем сети насильственных долговых обязательств, раздерем всякую несправедливую запись, дадим хлеб алчущим, и нищих, не имущих крова, введем в свои дома, чтобы от Христа Бога получить нам великую милость».

Девизом Великого поста можно назвать слова свт. Иоанна Златоуста:

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния».

Прп. Венедикт Нурсийский рассматривал Великий пост, как время, когда нужно загладить «святостью сих дней небрежение прочих времен». Подобным образом рассуждает и прп. Дорофей Газский, считая Четыредесятницу «десятиной всего лета», которая назначена для покаяния и очищения грехов всего года.

На время Великого поста православные христиане стараются воздерживаться от обычных развлечений (например, посещения театров, кино, развлекательных мероприятий), чтобы больше времени посвятить душеполезному чтению, участию в богослужении, делам милосердия.

Молитвословия Великого поста отличаются покаянным настроением, на богослужениях читается покаянная молитва св. Ефрема Сирина. В первые 4 дня Великого поста на повечерии читается Великий канон св. Андрея Критского.

Полная литургия совершается только в субботы и воскресенья, а также на праздник Благовещения, на какой бы день он ни пришелсяВо время Четыредесятницы в среды и пятницы, в четверг 5-й седмицы, а также в понедельник, вторник и среду Страстной Седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров.

По материалам из открытых источников подготовила Екатерина Зайкова