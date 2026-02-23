Вели́кий пост – установленный Церковью 48-дневный пост, предшествующий Празднику Пасхи, направленный на духовную подготовку к нему.

Период Великого поста включает в себя 6 седмиц Святой Четыредесятницы до пятницы шестой седмицы и последнюю седмицу перед Пасхой – Страстную седмицу. Иногда весь пост называют Святой Четыредесятницей по той причине, что она составляет основную по длительности часть Великого поста.

Великий пост начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая включительно, в зависимости от даты празднования Пасхи. По периодам: начало 15.02-21.03, окончание 3.04-7.05 включительно. Таким образом период с 21 марта по 3 апреля оказывается всегда приходящимся на Великий пост.

Каждая из шести седмиц Четыредесятницы в месяцеслове именуется по порядковому номеру и завершается Неделей (воскресным днем).

Пост это всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы нашей любви и веры. Христианская жизнь немыслима без подвига. То есть без того усилия, которое предпринимает верный, чтобы избавиться от грехов и страстей для следования воле Божьей. В этом усилии значительное место занимает пост. Он является одним из самых действенных орудий в духовной борьбе.

Календарь Великого Поста

I. Святая Четыредесятница

1 седмица• В первые 4 дня ВП (с понедельника по четверг, 23-26 фев.) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон свт. Андрея Критского (VIII в.). 23-28 фев. Неделя 1-я. Торжество Православия 1 мар. 2 седмица 1-7 мар. Неделя 2-я. Святителя Григория Паламы (†1359 г.) 8 мар. 3 седмица 8-14 мар. Неделя 3-я. Крестопоклонная (Мк.8:34-9:1) 15 мар. 4 седмица 15-21 мар. Неделя 4-я. Преп. Иоанна Лествичника (VI в.) 22 мар. 5 седмица 22-28 мар. • Мари́ино стояние или Четверток Великого канона (чтение Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп. Марии Египетской). Совершается в среду вечером. • Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста – 28 мар.. Это единственный акафист, предусмотренный церковным Уставом; причём его пение совершается также только один раз в году – в субботу 5-й седмицы Великого поста (реально поется накануне, в пятницу вечером – 27 мар.). Неделя 5-я. Преп. Марии Египетской (VI в.) 29 мар. 6 седмица, «седмица вáий» (в переводе с греческого – «седмица пальмовых ветвей») 29 мар. – 4 апр. • В пятницу седмицы вáий – окончание Святой четыредеся́тницы, то есть 40-дневного поста («душеполéзную совершив Четыредеся́тницу…», – поётся за вечерним богослужением). 3 апр. • Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апр. • Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря (Ин.11:1-45) 4 апр. Неделя 6-я, ва́ий (цветоносная, Ве́рбное воскресе́нье). Вход Госпо́день в Иерусали́м ( Ин.12:1-18 ) 5 апр.

Великий Понедельник

Темы богослужебных воспоминаний: Иосиф Прекрасный, проданный в Египет за 20 сребреников ( Быт.37 ); проклятие бесплодной смоковницы, притча о злых виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима ( Мф.21:18-43; 24:3-35 ). 6 апр. Великий Вторник

Притчи: о 10 девах и талантах; пророчество о Страшном Суде (Мф.24:36-26:2 7 апр. Великая Среда

Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство Иуды (Мф.26:6-16). • Последний раз читается молитва прп. Ефрема Сирина с 3-мя великими поклонами. На вечерней службе в этот день все стараются принять участие в Таинстве Покаяния (Исповеди). 8 апр. Великий Четверг

Воспоминание Тайной Вечери и установление Таинства Евхаристии. Все православные христиане стараются причаститься Святых Христовых Таин. • В кафедральных соборах, в конце Литургии, совершается Чин умовения ног (архиерей умывает ноги 12 сослужителям). • Вечером чтение 12-ти «Страстных Евангелий». Патриарх совершает освящение мира. 9 апр. Великая Пятница

Арест Господа и неправедный суд. Распятие, Святые и Спасительные Страсти (Страдания), смерть и погребение Господа. • День великой скорби и строгого поста (Устав повелевает полное воздержание от пищи в течение всего дня; но, по традиции, воздерживаются от пищи до окончания выноса Плащаницы). • Литургия (Бескровная Жертва) в этот день не служится, потому что Жертва принесена на Голгофе (единственное исключение – в случае совпадения Страстной Пятницы с праздником Благовещения). • Утром – чтение Великих (Царских) Часов. • В середине дня (обычно в 14 часов) совершается Чин выноса Плащаницы. • Вечером (обычно в 18 часов) совершается Чин Погребения. 10 апр. Великая Суббота

Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом (см. Святая Троица). • Утром совершается Литургия Великой Субботы, после которой, по традиции, благословляется праздничная трапеза (Устав предписывает делать это после пасхальной Литургии и освящения артоса). 11 апр.



Светлое Христово Воскресение. Пасха – 12 апреля

Светлая седмица, сплошная (12-18 апреля).

Духовное значение Великого поста

В настоящее время Великий пост рассматривается как период сугубого покаяния, как акт подражания 40-дневному посту Спасителя в пустыне и как средство подготовки к празднованию Пасхи.

Значимость духовного поста отражена в песнопениях Постной Триоди: «Будем поститься постом приятным, благоугодным Господу; истинный пост – от пороков уклонение, воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с вожделениями, злословием, ложью и клятвопреступлением. Оскудение всего этого – таков истинный пост и благоприятный!».

И в другом месте: «Братья! Постясь телом, будем поститься и душою, разрешим всякие несправедливые узы, разорвем сети насильственных долговых обязательств, раздерем всякую несправедливую запись, дадим хлеб алчущим, и нищих, не имущих крова, введем в свои дома, чтобы от Христа Бога получить нам великую милость».

Девизом Великого поста можно назвать слова свт. Иоанна Златоуста:

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния».

Прп. Венедикт Нурсийский рассматривал Великий пост, как время, когда нужно загладить «святостью сих дней небрежение прочих времен». Подобным образом рассуждает и прп. Дорофей Газский, считая Четыредесятницу «десятиной всего лета», которая назначена для покаяния и очищения грехов всего года.

На время Великого поста православные христиане стараются воздерживаться от обычных развлечений (например, посещения театров, кино, развлекательных мероприятий), чтобы больше времени посвятить душеполезному чтению, участию в богослужении, делам милосердия.

Молитвословия Великого поста отличаются покаянным настроением, на богослужениях читается покаянная молитва св. Ефрема Сирина. В первые 4 дня Великого поста на повечерии читается Великий канон св. Андрея Критского.

Полная литургия совершается только в субботы и воскресенья, а также на праздник Благовещения, на какой бы день он ни пришелся. Во время Четыредесятницы в среды и пятницы, в четверг 5-й седмицы, а также в понедельник, вторник и среду Страстной Седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров.

По материалам из открытых источников подготовила Екатерина Зайкова