Первый месяц весны не принесет белорусам дополнительных выходных, хотя на него приходится общереспубликанский праздник 8 Марта или День женщин.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты обратили внимание, что март – один из длинных месяцев в году, в нем насчитывается 31 день. Причем для трудящихся с классической пятидневкой рабочими станут 22 дня. Для тех, кто оформил трудовые отношения с шестидневным графиком, на работу придется выйти за месяц 26 раз.

В ведомстве напомнили, что расчетная норма рабочего времени в марте при 40-часовой рабочей неделе составит:

— в режиме пятидневки с выходными в субботу и воскресенье – 176 часов;

— в формате шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 173 часа.

Как мы уже отмечали выше, поскольку 8 Марта в 2026 году выпадает на воскресенье, дополнительного выходного белорусам ждать не стоит. И это касается тех, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели. А вот работники с шестидневкой будут трудиться в канун праздника, 7 марта, в формате сокращенного дня. Согласно трудовому законодательству Беларуси, предпраздничный рабочий день будет сокращен на 1 час.

