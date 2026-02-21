Масленичные гуляния развернулись в райцентре на площадке возле кинотеатра «Крынiца». Проводы зимы собрали тех, кто хочет отведать блинов и зарядиться хорошим настроением перед наступлением тепла.

Гостей праздника встречала музыка, развлечения и аромат свежей выпечки. Торговые ряды радовали разнообразием угощений, а продукция «Белоруснефть-Особино» традиционно пользовалась спросом у горожан.

Особую атмосферу создавали интерактивные площадки. Учреждения образования и культуры подготовили тематические зоны, где и дети, и взрослые могли поиграть, поучаствовать в конкурсах и просто весело провести время. Любители спорта соревновались в меткости и ловкости – на празднике нашлось место и для активных состязаний.



Неотъемлемой частью праздника стали выступления народного ансамбля народной песни «Верас» и народного фольклорного коллектива «Синички».

После концерта компетентное жюри подвело итоги районного конкурса «Госпожа Масленица». В номинации «Лучшая масленичная кукла» победу одержали умельцы из Уваровичского ГДК. Второе место разделили представители Неговской школы и СШ №1 г. Буда-Кошелево, а третье – гимназия райцентра и Ольга Татьяненко.

В номинации «Лучшее подворье» победителем признана начальная школа, второе место у гимназии, а тройку лидеров замкнул дошкольный центр развития ребенка. Все победители и призеры были награждены грамотами, а участники – дипломами за верность народным традициям.

Кульминацией гуляния стало сжигание чучела Зимы. По традиции вместе с дымом уходят все невзгоды, уступая дорогу весне.

Праздник удался на славу: каждый ушел с хорошим настроением, яркими впечатлениями и, конечно, с блинами!

Елизавета Малая

Фото автора