Сегодня с 85-летним юбилеем поздравления за труд в сельском хозяйстве звучали в адрес нашего земляка, Виктора Казака.

С почетной датой виновника торжества поздравили председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, председатель районной организации Белорусского Красного Креста Тамара Кравцова, ответственный секретарь районного совета ветеранов Светлана Николаева и вручила Почетную грамоту от районного совета ветеранов, цветы и ценные подарки. Со словами искренней благодарности за преданность сельскохозяйственной отрасли, а также с пожеланиями здоровья, благополучия и долгих лет жизни обратилась Валентина Ксензова.

Родился Виктор Петрович на Украине в Хмельницкой области, окончил там сельхозтехникум. После службы в армии поступил в сельскохозяйственную академию в г. Горки. Далее по распределению был направлен в Совхоз «Потаповский» главным агрономом. За годы трудовой деятельности работал и на руководящих должностях. В частности, 10 лет возглавлял колхоз имени Энгельса (ныне СПК «Губичи»). На Будакошелевщине встретил и свою будущую супругу.

Главная гордость в жизни Виктора Петровича – его внук Николай, студент БелГУТа, который приехал, чтобы поздравить любимого дедушку с красивой датой.

Примечательно, что в этот день юбиляра не забыли поздравить и бывшие коллеги.

