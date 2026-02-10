Влияет ли подработка на размер будущей пенсии, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В министерстве отметили, что на размер будущей пенсии влияет весь официальный заработок — как по основному месту работы, так и по совместительству. «Главное условие: чтобы работодатели за эти периоды производили отчисления в ФСЗН. Даже если у вас было несколько подработок, все, что оформлено официально, через бухгалтерию, будет учтено», — подчеркнули в ведомстве.

В Минтруда пояснили, что будущую пенсию формирует совокупный официальный доход со всех мест работы.