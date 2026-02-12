Срок уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда за 2025 год – не позднее 31 марта 2026 года.

Индивидуальные предприниматели могут узнать сумму к уплате за 2025 год в Личном кабинете плательщика взносов, а также доступна информация в ЕРИП. Иным физическим лицам, самостоятельно уплачивающим взносы в бюджет фонда, необходимо рассчитать сумму взносов, воспользовавшись калькулятором на сайте Фонда ssf.gov.by.

Оплатить взносы можно любым удобным для вас способом:

Через ЕРИП: ЕРИП — ФСЗН — Ваш регион — Отдел ФСЗН – Взносы в ФСЗН физических лиц за себя – ввести учетный номер плательщика в Фонде; В любом отделении банка по реквизитам Фонда. Код платежа в бюджет 03512 – «Взносы в ФСЗН физических лиц за себя».

Сведения персонифицированного учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения» по индивидуальным предпринимателям заполняются и представляются работником органа Фонда на основании данных об уплаченных обязательных страховых взносах и информации о периодах, в которых возникли обязательства по их уплате.