Погодные условия на территории области ухудшились. Дождь при околонулевой температуре ведет к образованию водяной пленки и мокрого снега на дорожном покрытии, что значительно снижает эффективность работы шин. Просим вас быть особенно бдительными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.
Рекомендации водителям:
— выбирать скорость движения соответствии с дорожными условиями, и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства;
— выполнять торможение плавно и заблаговременно, преимущественно используя торможение двигателем;
— избегать резких маневров, ускорений и перестроений;
— перед поворотами, перекрестками и пешеходными переходами снижать скорость заранее.
Сцепные свойства покрытия могут ухудшаться в первую очередь на мостах, эстакадах, путепроводах, на открытых участках дорог, в местах, где возможно подтопление или скопление талых вод.
Пешеходам на заметку:
— в условиях осадков и ограниченной видимости водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства;
— переходите проезжую часть только по оборудованным переходам, убедившись, что все автомобили остановились;
— в темное время суток и при ухудшенной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы.
Если вы попали в затруднительную ситуацию в пути:
— звоните по телефону 102;
— пишите в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!»
Подготовила Екатерина Зайкова