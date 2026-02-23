Погодные условия на территории области ухудшились. Дождь при околонулевой температуре ведет к образованию водяной пленки и мокрого снега на дорожном покрытии, что значительно снижает эффективность работы шин. Просим вас быть особенно бдительными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

Рекомендации водителям:

— выбирать скорость движения соответствии с дорожными условиями, и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства;

— выполнять торможение плавно и заблаговременно, преимущественно используя торможение двигателем;

— избегать резких маневров, ускорений и перестроений;

— перед поворотами, перекрестками и пешеходными переходами снижать скорость заранее.

Сцепные свойства покрытия могут ухудшаться в первую очередь на мостах, эстакадах, путепроводах, на открытых участках дорог, в местах, где возможно подтопление или скопление талых вод.

Пешеходам на заметку:

— в условиях осадков и ограниченной видимости водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства;

— переходите проезжую часть только по оборудованным переходам, убедившись, что все автомобили остановились;

— в темное время суток и при ухудшенной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы.

Если вы попали в затруднительную ситуацию в пути:

— звоните по телефону 102;

— пишите в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!»

Подготовила Екатерина Зайкова