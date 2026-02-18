В филиале Транспортной инспекции по Гомельской области напомнили о неукоснительном соблюдении требований Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2024 г. №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров», которым утвержден государственный информационный ресурс «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».

Транспортная инспекция предупреждает о наличии рисков в случае заключения водителями договоров передачи транспортных средств (договор аренды, безвозмездного пользования и др.) перевозчику. Так, при выявлении Транспортной инспекцией нарушений транспортной деятельности и деятельности водителей и влекущих за собой приостановление либо исключение из Реестра, транспортное средство вне зависимости от его собственности оказывается исключенным или приостановленным в реестре сведений. Осуществление деятельности на таком транспортном средстве возможно только после устранения нарушений. Так, при наличии оснований, Транспортная инспекция приостанавливает нахождение в реестре сведений в отношении транспортного средства до трех месяцев. Возобновление нахождения в реестре сведений осуществляется при условии устранения нарушений повлекших приостановление. При выявлении нарушений и исключении из реестра сведений, возобновление (включение) в реестр сведений может быть подано автомобильным перевозчиком по истечении шести месяцев со дня исключения из реестра сведений. На этот момент работники филиала Транспортной инспекции по Гомельской области обратили особое внимание, поскольку зачастую водители-владельцы транспортных средств, становятся заложниками недобросовестных перевозчиков. При исключении или приостановлении сведений в отношении перевозчика, также приостанавливаются или исключаются сведения и в отношении транспортного средства, принадлежащего водителю. И соответственно выполнять перевозку пассажиров на таком транспортном средстве нельзя – как итог, диспетчер перевозок заказы не выдает, автомобиль простаивает, водитель теряет деньги, которые он мог бы заработать, выполняя перевозки пассажиров с соблюдением требований, изложенных в законодательных актах.

Стоит отметить, что подавляющее большинство субъектов хозяйствования, задействованных в перевозках пассажиров автомобилями такси, работают в соответствии с нормами законодательства. Но, вместе с тем, в филиале Транспортной инспекции по Гомельской области привели цифры – за допущенные нарушения в 2025 году были приняты решения об исключении сведений из реестра в отношении 2 диспетчеров такси, 13 перевозчиков, 164 транспортных средств и 361 водителя, а также приостановлено нахождение в реестре сведений о 29 перевозчиках, 296 транспортных средствах и 975 водителях.