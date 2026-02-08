Срок представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц, по доходам, полученным за 2025 год, – до 31 марта, напоминает управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району.
Декларацию представляют граждане, получившие в течение прошлого года доходы,
подлежащие налогообложению. К таким в том числе относятся доходы, полученные:
- за границей;
- в виде дарения от физлиц, если они превышают 11516 рублей в год и получены не от близких родственников;
- от продажи двух и более автомобилей в течение года; от продажи автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 кг и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь;
- от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.) в течение пяти лет более одного объекта недвижимости, принадлежащих физлицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество), а именно: более одного не завершенного строительством капитального строения, более одного жилого дома, садового домика с хозпостройками (при их наличии), гаража, машино-места, земельного участка, более одной квартиры, дачи;
- другие доходы, если обязанность по удержанию подоходного налогане возложенанаисточник выплаты дохода.Налоговую декларацию можно представить в электронном виде через «Личный кабинет плательщика», по почте, лично в любую налоговую инспекцию, независимо от места регистрации физлица.
За более подробной информацией следует обращаться в районные налоговые инспекции или в инспекцию МНС по Гомельской области. Информация об их расположении, номерах телефонов и графике приема деклараций размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: www.nalog.gov.by
Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району находится по адресу: г. БудаКошелево, ул. Горького, 3, тел. 8 (02336)7-34-47.
Подготовила Елена ДОРОШКО