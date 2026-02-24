В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 97 Налогового кодекса Республики Беларусь, плательщик налога на прибыль обязан представить информацию о совершенной им в налоговом периоде сделке, указанной в пунктах 1 и 2 статьи 88 НК, путем внесения сведений о ней в электронный счет-фактуру и направления его с использованием Портала электронных счетов-фактур. Сведения вносятся в ЭСЧФ независимо от цены сделки и отклонения цен от рыночных цен.

В части создания ЭСЧФ по займам в АИС «Учет счетов-фактур» в декабре 2025 года реализованы следующие доработки:

в разделе 2 ЭСЧФ «Реквизиты поставщика» добавлены признаки «Заем» и «Физическое лицо»;

в разделе 3 ЭСЧФ «Реквизиты получателя» добавлен признак «Заем»;

скорректирован контроль по правилу 81 (для ЭСЧФ с датой совершения операции до 01.01.2025). Данное правило действует, если хотя бы в одной товарной позиции в графе 3.2 раздела 6 ЭСЧФ указан код ОКЭД, равный 6499 и/или 64991 и/или 64999;

разработан контроль по правилу 84 (для ЭСЧФ с датой совершения операции с 01.01.2025). Данное правило действует, если в ЭСЧФ указан признак «Заем» или в товарной позиции в графе 3.2 раздела 6 ЭСЧФ указан код ОКЭД, равный 6499 либо 64991, либо 64999. Указанный контроль позволяет выставить ЭСЧФ по займу без проставления признака взаимозависимости;

реализована возможность создания ЭСЧФ по займам, полученным от белорусских лиц.

Обращаем внимание, что признак «Заем» необходимо проставлять в том разделе, в котором указываются реквизиты организации, применяющей общеустановленную систему налогообложения и создающей ЭСЧФ.