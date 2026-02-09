Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики рассказала о ключевых ориентирах при работе с обращениями граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики в Ушачах посвящено результатам работы с обращениями граждан и юридических лиц в Витебской области. «Вы знаете, какое большое внимание уделяется в нашей стране работе с обращениями граждан. Президент требует от нас, парламентариев и депутатов всех уровней, внимательного отношения к людям, решению их проблем. И второе, о чем всегда говорит глава государства, — законы должны идти от жизни», — сказала Наталья Кочанова.

Спикер напомнила о том, что Президентом утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2026 год. Им, в том числе, предусмотрена работа над законопроектом «Об изменении закона Республики Беларусь «Об обращении граждан и юридических лиц». В связи с этим спикер Совета Республики призвала всех заинтересованных внимательно подумать над предложениями, которые позволят сделать эту работу более эффективной.

«В нашей стране эта работа выстроена достаточно четко. Мы понимаем задачу, периодичность проведения приемов граждан, знаем, как сегодня нужно работать с обращениями. Но иногда просто не хватает внимательного отношения к людям. На последнем приеме граждан 4 февраля я в этом убедилась. Когда люди начинают задавать вопросы, я понимаю, что мы до них не дошли. Не дошли депутаты, представители власти. Мы не осветили ту или иную информацию в местной газете или на телевидении», — отметила председатель Совета Республики.