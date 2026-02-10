Сразу несколько воинских частей приведены в готовность в рамках проверки Вооруженных Сил, проводимой по поручению Президента. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

«В соответствии с замыслом внезапной проверки Вооруженных Сил, утвержденной решением Президента нашей страны, сегодня мы продолжаем проверку ряда воинских частей. Данный этап характеризуется сохраняющейся внезапностью, комплексностью и широтой выполнения поставленных задач, а также масштабностью. Если раньше мы проверяли последовательно одну воинскую часть за другой, то в настоящий момент распоряжения Президента вручены ряду воинских частей Западного и Северо-Западного оперативных командований, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций», — отметил Александр Вольфович.

Он рассказал о том, что предстоит выполнить военнослужащим во время проверки. «Будут отработаны вопросы приведения воинских частей, входящих в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени. Также пройдет проверка загрузки запасов материальных средств, средств вооружения, совершения маршей в назначенные районы и на указанные рубежи, в том числе возле государственной границы. В ходе выполнения задач будут отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника. При прибытии в назначенные районы, на указанные рубежи будет организована система инженерных заграждений, а также отработаны вопросы ведения оборонительного боя. После отработки тактических эпизодов в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника соединения и воинские части вернутся на полигоны, где с ними будут проведены контрольные занятия по огневой и физической подготовке», — подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности.

После завершения всех мероприятий будет проведен их анализ. «Дальше мы продолжим работу в соответствии с замыслом Президента по плану проверки», — резюмировал Александр Вольфович.

Как сообщалось БЕЛТА, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению главы государства началась еще 16 января. Александр Лукашенко держит на личном контроле ее ход. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель такой проверки — увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.