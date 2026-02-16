Губернатор отметил, что в последние дни работа по данному направлению была усилена, коммунальные службы начали комплексную очистку дворов. В то же время с учетом выпавших за последние сутки осадков ослаблять позиции нельзя: на отдельных территориях, особенно у социально значимых объектов, следует задействовать все возможные технические средства.

От губернатора также прозвучало предложение о размещении объявлений на подъездах домов с датой и временем уборки дворов, чтобы автовладельцы успели убрать свои машины для более эффективной расчистки площадок.

Одна из ключевых тем – расчистка кровель от наледи, этот вопрос также нельзя оставлять без внимания, сделал акцент глава региона.

