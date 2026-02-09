Провел семинар-учебу по вопросам реализации требований Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией» и постановления Совмина от 16.01.2016 г. №19 «О некоторых вопросах декларирования доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц» заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

В ходе работы специалист управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району Игорь Лахмаков подробно рассказал о порядке декларирования доходов и имущества государственными служащими, руководителями предприятий коммунальной формы собственности и членами их семей.

На вопросах организации проведения кампании по декларированию доходов и имущества за 2025 год остановилась начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова.

О соблюдении порядка декларирования доходов и имущества в соответствии с требованиями Закона «О борьбе с коррупцией» рассказала заместитель прокурора района Виктория Стрижнева, акцентировав внимание присутствующих на более распространенных ошибках при заполнении декларации.

Во время диалога участники мероприятия также получили компетентные ответы на интересующие их вопросы.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора