Сегодня у нас практически нет людей, так или иначе, не сталкивающихся с наркотиками. Число смертных случаев от употребления наркотиков за последние 10 лет увеличилось среди населения в Беларуси в 12 раз, а среди детей — в 42 раза.

Всё большее пристрастие к наркотикам проявляют женщины, в том числе матери — одиночки и несовершеннолетние матери — новое явление нашей современности. Рост наркомании резко обостряет проблему СПИДа. Число зарегистрированных в Беларуси ВИЧ-инфицированных ежегодно удваивается. Среди них 80% — наркоманы.

Среди наркоманов много инфицированы разными видами гепатитов, в том числе В и С — самых тяжелых и практически неизлечимых форм этой болезни. Информация Минздрава показывает, что средний возраст приобщения к наркотикам составляет 13-17 лет, но участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 9-13 лет.

Наркомания — это заболевание, характеризующееся злоупотреблением наркотическими веществами и болезненным пристрастием к ним. В результате образуется стойкая психическая и физическая зависимость от наркотика с развитием абстинентного синдрома при прекращении его приема.

Немедицинское применение наркотических веществ приобретает массовый характер, что становится социально опасным (рост преступности, несчастные случаи и самоубийства, тяжелые проблемы со здоровьем и здоровьем будущего потомства, уменьшение продолжительности жизни, проституция, распространение ВИЧ — инфекции, гепатита С и др.).

Факторов риска много:

дети из неблагополучных семей;

доступность алкоголя и наркотиков;

употребление алкоголя и наркотиков родителями; дети, рожденные в семьях наркоманов и алкоголиков;

общение с пьющими и употребляющими наркотики сверстниками;

положительное отношение к алкоголю и наркотикам: когда дети считают, что от алкоголя нет вреда, когда выпивка ассоциируется у них с «хорошо проведённым временем», и т.д.

Мотивацией употребления наркотиков служит:

влияние компании (завоевание популярности, облегчение контактов, стремление к подражанию) – 49,4 %;

любопытство, желание узнать, что это такое – 46,7 %;

праздность и безделье – 28,2 %; влияние моды – 26,0 %;

желание расслабиться, снять стресс (конфликты, страх перед жизненными трудностями) – 24,3 %;

проблемы в семье и личной жизни – 20,6 %;

низкие уровень и качество жизни – 18,3 %; неразвитость культурных потребностей и интересов – 15,5 %;

влияние телевидения, газет, Интернета – 14,6 %;

Подростковый возраст труден прежде всего для самого ребенка, когда происходит сложный процесс становления характера. Ничто не может оправдать самоустранение родителей от воспитания детей. Детская безнадзорность независимо от того, какими обстоятельствами она вызвана, нередко приводит их в среду наркоманов, где они, испытав наркотический «кайф», в короткий срок, превращаются в зависимого от наркотиков человека.

Употребление наркотиков, помимо психической и физической зависимости, всегда приводит к необратимому грубому нарушению жизнедеятельности организма и социальной деградации наркомана. Именно эти последствия составляют наибольшую опасность для здоровья и жизни человека. Человек становится мрачным, вялым, замкнутым, тоскливым, нудным, пугливым, раздражительным, ничем не интересующимся. Нет такого органа, такой системы, которые не страдали бы от наркотика — страдает весь организм.

6 самых популярных заблуждений о наркотиках:

МИФ 1: «попробую – пробуют все». Это не так: 80% подростков никогда не пробовали наркотиков.

МИФ 2: «существуют «безвредные» наркотики». Это не так. Все наркотики ядовиты для организма. Все наркотики вызывают привыкание.

МИФ 3: «от очередного употребления наркотика можно всегда отказаться». Это не так. Даже однократное потребление наркотика приводит к зависимости.

МИФ 4: «наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удовольствия». Это не так. Эйфория может длиться от 3-х до 5-ти минут. А остальные 1-3 часа нередко сопровождаются бредом, тревогой, головокружением и другими нарушениями психофизических функций.

МИФ 5: «лучше бросать постепенно». Это не так. Проще отказаться от употребления наркотиков один раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь.

МИФ 6: «если наркотики не вводить в вену, привыкания не будет». Это не так. Любой способ потребления наркотиков приводит к зависимости.

Лечение алкоголизма, наркомании и игромании осуществляется:

У «Гомельский областной наркологический диспансер» (г. Гомель, ул. Никольская, 26а)

Телефоны: 8 (0232) 34-01-46, 8 (0232) 34-01-66 (Горячая линия: Понедельник — Пятница 9.00 — 13.00)

Республиканский телефон доверия для наркологических пациентов: 8-801- 100-21-21 (Режим работы: По будням: 9.00 — 17.00)

Центры дружественного отношения к подросткам:

ЦДП «Подросток» (УЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника»), г. Гомель, ул. Мазурова, 10В, каб. 208.

Телефон: 8 (0232) 31-08-86, 8 (0232) 31-08-87, 8 (044) 767-78-27 (Режим работы: Пн-Пт: 8.00 — 16.30)

Центр здоровья молодежи «Юность» (Филиал №3 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника»), г. Гомель, ул. Быховская, 108.

Телефон: 8 (0232) 40-18-98 (Режим работы: Пн-Чт: 8.00 — 12.00; Пт: 16.00 — 20.00)

Телефоны для консультации врача-психиатра-нарколога УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»: 7-66-44, 7-11-37. (Режим работы: Пн.: 13.00 — 18.00; Вт.-Пт.: 9.00 – 13.00)

Врач психиатр-нарколог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Семенова Е. Л.