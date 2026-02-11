12 февраля на YouTube-канале НЦЗПИ в 10.30 состоится открытая трансляция вебинара «Разъясняем новации налогового законодательства в 2026 году».

30 декабря 2025 г. принят Закон Республики Беларусь №127-З «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений», которым в том числе корректируется Налоговый кодекс Республики Беларусь.

В студии НЦЗПИ выступит начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

В прямом эфире спикер расскажет о новациях в сфере налогообложения, касающихся физлиц и индивидуальных предпринимателей в 2026 году.

Традиционно можно задать вопросы по теме вебинара. Направляйте их на электронную почту nczpionline@center.gov.by до 11.00 12 февраля. Ответы – в ходе прямого эфира.

Подключайтесь к трансляции, смотрите видео на каналах НЦЗПИ в YouTube и Rutube и получайте полезную информацию от государственных регуляторов тех или иных сфер общественных отношений и разработчиков правовых актов!