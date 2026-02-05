В этот день Церковь молитвенно поминает всех усопших православных христиан. Это время общей молитвы о тех, кто завершил свой земной путь, чтобы Господь даровал им прощение грехов и упокоение.

Во всех храмах Гомельской епархии будут совершены заупокойные богослужения Вселенской родительской субботы.

— 13 февраля, пятница, 17.00 — Парастас

— 14 февраля, суббота, 8.00 — Божественная литургия и Панихида

Любовь к ближним не прекращается после их смерти, а находит своё выражение в молитве, милостыне и участии в церковных богослужениях.

«Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5:16) пишет апостол Иаков. Но в исцелении нуждается не только тело, а в первую очередь душа, поэтому Церковь молится о душах усопших, прося Господа простить им все грехи. Да, они своей бессмертной душой ушли из осязаемого мира, но они по-прежнему с нами в наших сердцах.

Гомельская епархия БПЦ МП