При осуществлении государственного санитарного надзора за обращением биологически активных добавок к пище — выявлены факты реализации биологически активной добавки к пище, не соответствующей установленным требованиям безопасности по содержанию биологически активного вещества.

Производитель опасной продукции: индивидуальный предприниматель Муратова Анастасия Витальевна (Российская Федерация).

Установлено, что: содержание витамина D3 в суточной дозе биологически активной добавки к пище «Витамин D3», ТУ 10.89.19-007-0180384252-2024, превышает верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза.

В целях защиты жизни и здоровья населения постановлением Заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача от 19 февраля 2026 г. №15 введен запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование вышеуказанной продукции.

Обращаем внимание, что неконтролируемый и самовольный прием биологически активных добавок к пище может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, начиная от легких побочных эффектов и заканчивая тяжелыми поражениями внутренних органов.

Избыточный прием витамина D3 ведет к гипервитаминозу, вызывая гиперкальциемию (избыток кальция), что проявляется тошнотой, рвотой, слабостью, частым мочеиспусканием, спутанностью сознания, потерей аппетита, а в тяжелых случаях — повреждением почек, сердца, сосудов (образование камней, кальцификация тканей).

