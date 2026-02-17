Президент Беларуси Александр Лукашенко требует ни в чем не допускать самоуспокоенности. Об этом глава государства заявил, принимая отчет правительства за 2025 год, передает корреспондент БЕЛТА.

«Часто говорю: вы забыли 2020 год! И если вы думаете, что 2020 год — это там внешние враги какие-то… Да нет, если бы не было внутренней нашей соответствующей ситуации, никакие бы враги сюда не влезли. А если б влезли, то мы бы их пресекли в первые дни. Но наша самоуспокоенность… Наблюдаю это и сейчас, везде», — подчеркнул белорусский лидер.

«Там, где бюджет, там, где государство, — толку нет. Давайте договоримся: мы — хозяева на этой земле, и о вашей работе я буду судить по-хозяйски», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров, где видит самоуспокоенность. «На первое место выдвигаются средства массовой информации. Вы знаете мое отношение к СМИ. Война идет на поле СМИ. И я вот смотрю новый канал, БТ-1, 2, 3 и прочие… Слушайте, новый новостной канал: неделя прошла, новость была неделю тому назад (к примеру, утром посмотрел: Трамп еще не решил, что делать с Ираном). Ребята, да это он неделю тому назад сказал. Неужели это главная новость?» — сказал он.

Он обратил внимание, что даже в вопросе наличия наглядной информации на улицах города о проведении Года белорусской женщины Президенту пришлось делать замечание.

«Вы что, так будете и дальше жить? Увидел где-то что-то Президент — пнул. Не пнул — ну и хорошо», — поставил ребром вопрос глава государства.

Еще один пример — состояние загородных дорог, с которых убрали снег, но он так и остался лежать отвалами на обочинах. «Еду — корыто. Очистили снег, налево-направо сбросили. Потом дождик, и получился барьер «железобетонный». Вот сейчас пойдут дожди, оттепель и образуется корыто — вода будет на асфальте. Мы разрушим все дороги, — сказал Александр Лукашенко. — Неужели нельзя было столкнуть снег не на обочину, а туда в откос, чтобы вода стекала всю весну, когда будет таять снег. У нас что, дорожники этого не знают? Или у нас вице-премьера нет, который этим занимается?»

Обратил внимание Президент и на несвоевременность выполнения ряда работ, что лично видел по пути на военный полигон под Борисовом. «Разрыли Жодино это. Тоже — показуха, Президент же будет ехать. Трубы таскают, кабель тянут какой-то и прочее. Я думаю: ребята, а вы что, в октябре-ноябре не могли это закончить? Ну зачем вы людей (сегодня мороз, завтра — дождь) таскаете по этой грязи и устраиваете какую-то показуху?» — добавил он.

Александр Лукашенко напомнил также об экономии на уличном освещении, по поводу чего ранее давал поручения: «Ах, 10 минут не туда, 10 минут не сюда. Да это экономия — половина повышения пенсий. Это деньги, везде деньги. Мы это не считаем. А зачем считать? Это же бюджет… Ну если кто-то хочет светиться — пусть светится, включает фонари у себя, но платит за это».