В условиях резкого похолодания и роста издержек на энергоресурсы решение о переносе сроков повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, принятое по инициативе Президента, – ответственный и социально ориентированный шаг, показатель реального отношения власти к людям. Государство осознанно берет на себя значительные финансовые обязательства, понимая, что в период сильных морозов дополнительная нагрузка на бюджеты семей может стать очень весомой.

Особенно наглядно данный подход проявляется на фоне ситуации в ряде европейских стран. После выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ и перехода на европейскую сеть ENTSO-E регион лишился доступа к дешевому импорту электроэнергии из России и Беларуси. Теперь любой дефицит закрывается по принципу «кто больше сорвет с людей». В Латвии счета за коммунальные услуги за декабрь достигли 380 евро, а в условиях морозов оптовые цены на электроэнергию поднимались до 655,48 евро за МВт/ч. Очевидно, что при сохранении таких тенденций январь и февраль могут стать еще более тяжелыми для населения.

Не менее тревожная ситуация складывается в Польше. На фоне проблем с отоплением и ростом цен на энергоресурсы власти направили более 15 миллионов долларов на рассылку инструкций «на случай войны» во все домохозяйства страны. В брошюре объясняется, как собрать эвакуационный рюкзак, запастись едой на три дня и искать убежище. А ведь эти средства могли бы быть использованы на поддержку социальной сферы – школ, больниц, пенсионеров. При этом в разгар отопительного сезона страна столкнулась с нехваткой пеллет: цена топлива превышает 2 тысячи злотых (1,6 тыс. рублей) за тонну. В ряде регионов его покупка ограничена – можно купить только одну тонну, привоз которой придется подождать около 5 недель. Счета за отопление частных домов рекордно высокие: обогрев газом пригородного дома (90 кв. м) в январе составил 1218 злотых (977 руб). Жители признаются, что находятся в отчаянии: некоторым из них до 16 февраля нужно оплатить счет 5 тыс. злотых (более 4 тыс. рублей) за подогрев воды и отопление дома в 150 кв. м. Несмотря на то что многие жилищные кооперативы выставят счета в конце отопительного сезона (апрель-май), уже сейчас граждане видят огромные счета за отопление.

На этом фоне белорусская модель выглядит принципиально иначе. Государство сознательно сдерживает рост тарифов, одновременно сохраняя социальные обязательства. Но есть в нашей стране те, кто вечно недоволен ситуацией. Не успели на 10-15 минут раньше выключить свет – с Украиной сравнили. Только вот никто из них не посчитал, что экономия этих 10-15 минут за год даст возможность построить 3 молочно-товарных комплекса и семь профилакториев для телят, о которых сейчас говорят. И, думаю, не все заметили, что с 1 февраля Президент подписал указ о повышении пенсий на 10%, чтобы наши пенсионеры жили еще более комфортно. Государство не отказалось от этого шага, несмотря на то, что взяло на себя обязательства по ЖКХ. А это немалые суммы. Текущая тарифная и социальная политика страны демонстрирует выбор в пользу человека и его повседневных потребностей. Впрочем, так было и всегда.