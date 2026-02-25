Тамара Игнатьевна – известная личность на Гомельщине. Ее карьера началась в 1949 году с поступления на журналистский факультет БГУ имени В. И. Ленина, и весь профессиональный путь неразрывно связан с Гомельской областью.

Более 35 лет она отдала телевизионным новостям. В 1960–1990-е годы ее репортажи транслировались по Гомельскому областному ТВ, республиканским каналам и в общесоюзной программе «Время». В конце 70-х – начале 80-х Рощеня вела занятия по журналистике на факультете общественных профессий Гомельского филиала Белорусского политехнического института. После выхода на пенсию продолжала обучать школьников журналистских классов в СШ№62 Гомеля.

Почетный знак и букет цветов 93-летней Тамаре Игнатьевне вручили директор телерадиокомпании «Гомель» Александр Добриян и главный редактор «Гомельской праўды», председатель областной организации БСЖ Сергей Беспалый.

