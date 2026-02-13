На экспозиции представлено более 30 военно-исторических диорам мастера. Необычное хобби моделиста Руслана Шилова со временем переросло в интересный выставочный проект.

Как отметил прокурор района Вячеслав Сталович, присутствующий на открытии, это отдельный вид искусства, позволяющий в 3 D масштабе увидеть военные действия и в очередной раз вспомнить о трагических событиях 1941-1945 гг. Вячеслав Леонидович поблагодарил автора за особое отношение к теме Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи через свое творчество.

– Тема войны меня интересовала с детства. Сначала брал информацию из художественной литературы и военных фильмов, а позже стал изучать события Великой Отечественной войны на более глубоком уровне, – отметил Руслан Николаевич. – Так как диорамы с вооружением, техникой, экипировкой бойцов требуют серьезных познаний в области истории и воинских уставов.

К слову, Руслан Шилов работает специалистом отдела кадров и социального развития филиала Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго».

Уважаемые будакошелевцы, поспешите ознакомиться с уникальными работами мастера военно-исторических диорам. Выставка будет работать до 24 февраля.

Диорама – вид искусства, который позволяет моделистам создавать различные объемные сюжеты, в том числе исторические сражения, при помощи стендовых моделей.



Ирина Снежная

Фото автора