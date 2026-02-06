Белорусские болельщики всей душой поддерживают наших спортсменов, которые выступят в пяти видах спорта:
🏃♀️ Конькобежный спорт: Марина Зуева;
⛷ Лыжные гонки: Анна Королёва;
⛸ Фигурное катание: Виктория Сафонова;
🎿 Фристайл (лыжная акробатика): Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова;
🗻 Горные лыжи (слалом): Мария Шканова.
Мы гордимся их достижениями и желаем каждой из них показать свой максимум, ощущая нашу мощную поддержку, которая преодолеет любые расстояния. Пусть каждое выступление принесет радость и успех! Вперед, наши олимпийцы! 🇧🇾