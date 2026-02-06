Белорусские болельщики всей душой поддерживают наших спортсменов, которые выступят в пяти видах спорта:

🏃‍♀️ Конькобежный спорт: Марина Зуева;

⛷ Лыжные гонки: Анна Королёва;

⛸ Фигурное катание: Виктория Сафонова;

🎿 Фристайл (лыжная акробатика): Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова;

🗻 Горные лыжи (слалом): Мария Шканова.

Мы гордимся их достижениями и желаем каждой из них показать свой максимум, ощущая нашу мощную поддержку, которая преодолеет любые расстояния. Пусть каждое выступление принесет радость и успех! Вперед, наши олимпийцы! 🇧🇾