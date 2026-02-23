Ежегодно на базе аграрно-технического колледжа проходят открытые городские соревнования имени П.Я. Головачева по зальным метательным моделям планеров F1N (BLR).

В состязаниях приняли участие команды двух учреждений дополнительного образования: Уваровичского центра детского творчества и Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи.

Судьями выступили: директор Уваровичского ЦДТ Ирина Зыблева, заместитель отдела конструкторского бюро ОАО «Гомсельмаш» Сергей Крапивин, судья высшей категории Елена Крапивина, методист Дарья Ковалева и педагог дополнительного образования Олег Белоусов из Уваровичского ЦДТ.

Лучший результат на дальность полета среди 1-3 классов продемонстрировал гомельчанин Дмитрий Киселев. Владислав Маспанов и Евгений Ворогов из Уваровичей заняли 2-е и 3-е места.

В возрастной категории 4-5 классов 1-е место у Андрея Богуша (Гомель), 2-е – у Ильи Кузикова, на 3-м – Макар Максимов (Уваровичский ЦДТ). Среди 6-7 классов уваровчане Иван Иванов завоевал 1-е место, 2-е – Егор Козлов, Лев Еремин из Гомеля на 3-й позиции.

В полете на продолжительность все награды забрали представители Уваровичского ЦДТ: первенство одержал Тимофей Канчер, 2-е место у Екатерины Колесник, 3-е досталось Прохору Ворогову.

Впервые на соревнованиях было проведено состязание на запуск резиномоторных моделей, в котором уваровчане также показали отличные результаты: первое место заняла Анна Минкова, второе – Мария Ежова, третье – Егор Любаев.

Соревнования стали не только возможностью продемонстрировать способности в сфере технического творчества, но и проверкой на прочность командного духа. Соперничество не помешало ребятам оказывать друг другу самую искреннюю поддержку. А ведь умение радоваться за успехи других участников достойно уважения.

Елизавета Малая

Фото из архива Уваровичского ЦДТ