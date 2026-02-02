Подлёдная рыбалка в Беларуси становится всё популярнее, с каждым годом количество рыболовов любителей увеличивается. Лед делает доступными все тайные места и глубины водоемов, но вместе с тем растёт и количество разбросанного по льду мусора.

Выходя на замерзшую гладь, не каждый рыбак помнит о том, что водоем – это тоже чей-то дом, и сорить на льду – все равно что разбрасывать мусор, находясь в гостях.

По окончании сезона зимней рыбалки водоемы зачастую превращаются в свалки из всех видов мусора: от шелухи семечек и окурков до всевозможной пластиковой, жестяной и стеклянной тары. Весь этот хлам, при таянье льда, каждую весну уходит на дно водоемов, накапливаясь там годами (подводные охотники прекрасно знают об этом), помните об этом. Убирайте за собой!

Рыболовы должны понимать последствия своих действий или бездействий. Согласно Правилам любительского рыболовства, обязаны поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не допускать их засорения и загрязнения. Иначе они могут быть оштрафованы на сумму до 10 базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ