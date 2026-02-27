На празднике присутствовали действующие сотрудники милиции, члены их семей, ветераны службы, почетные гости.

Мероприятие имеет символическое название «Закон. Честь. Отвага.» И это не просто красивые слова, это три главных качества, которыми обладает каждый, кто выбрал эту нелегкую профессию. Закон – как компас, указывающий верный путь даже в самые трудные времена. Честь – как внутренний стержень, не позволяющий согнуться под тяжестью обстоятельств. Отвага – как сила, ведущая вперед, когда нужно защитить тех, кто рядом.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль:

– Как подчеркнул Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, День милиции связывает эпохи и судьбы поколений: людей, стоявших у истоков формирования органов правопорядка, и тех, кто обеспечивает безопасность и защиту граждан страны сегодня, а также является летописью мужества и самоотверженности.

Вы посвятили себя благородной миссии – защищать закон и порядок, оберегать спокойствие и сон мирных граждан. Разные были времена: наша земля, наши ценности не раз испытывались на прочность. Сегодня мы видим красивые, ухоженные улицы, людей, которые едут или идут на работу, гуляют с детьми, занимаются спортом, другими словами, живут с чувством уверенности в собственной безопасности.

Искренние слова благодарности всем, кто стоял у истоков создания службы, формируя традиции самоотверженного служения закону и людям, кто противостоял преступности в трудное послереволюционное время и годы Великой Отечественной войны, кто с честью выполнил интернациональный долг в восьмидесятые и бесстрашно встал на борьбу с криминалом в девяностые. Тем, кто в наши дни смело и профессионально ответил на новый вызов национальной безопасности.

В сложных современных условиях, днем и ночью милиционеры продолжают бескомпромиссную борьбу с преступностью. Наряду с обычными преступлениями появляются преступления с использованием информационно- коммуникационных технологий. Вы – смелые и отважные люди, а главное достойные преемники наших уважаемых ветеранов.

Уверен, покой наших граждан, порядок на наших улицах – в надежных руках. Работники органов внутренних дел профессионально исполняют свой долг и сделают все необходимое, чтобы жители Будакошелевщины, Гомельщины, Республики Беларусь спокойно жили, трудились и отдыхали.

Направляю слова глубокой признательности родителям, родным и близким всех сотрудников милиции. Сопереживая, беспокоясь и поддерживая своих любимых и родных людей, вы вселяете в них уверенность в собственных силах, помогаете преодолевать трудности и достигать новых вершин, профессионального роста.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Валентин Ундруль поздравил правоохранителей района с профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, стойкости и хороших результатов в работе.

Глава района вручил заслуженные награды сотрудникам районного ОВД.

Почетными грамотами районного исполнительного комитета за умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленную при проведении служебных мероприятий и в связи с Днем милиции, награждены: старший инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности майор милиции Андрей Сергачев; старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности капитан милиции Евгений Шумилов.

За умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленную при проведении служебных мероприятий и в связи с Днем милиции благодарности райисполкома объявлены: старшему инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности майору милиции Артуру Спринцину; милиционеру-конвоиру изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, милиции общественной безопасности прапорщику милиции Дмитрию Балотникову; младшему инспектору дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности прапорщику милиции Виталию Федорченко.

За умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленную при проведении служебных мероприятий и в связи с Днем милиции, благодарственными письмами райисполкома отмечены: участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности лейтенант милиции Татьяна Коноваленко; милиционер-водитель автозака изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, милиции общественной безопасности прапорщик милиции Леонид Алейников; милиционеры-водители отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности сержанты милиции Максим Мордовин и Артем Хмелевский.

В адрес правоохранителей звучали слова благодарности за честную и плодотворную службу от председателя районного Совета депутатов Сергея Халдая. Глава депутатского корпуса района вручил отличившимся награды.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких показателей в служебной деятельности, а также в связи профессиональным праздником – Днем милиции благодарности районного Совета депутатов объявлены: старшему инспектору профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности майору милиции Анне Шумиловой; старшему оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции старшему лейтенанту милиции Василию Пыжикову. Благодарственным письмом районного Совета депутатов за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких показателей в служебной деятельности, а также в связи профессиональным праздником – Днем милиции награждена инспектор уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности лейтенант милиции Наталья Астапович.

Сотрудников поздравил и вручил награды начальник районного ОВД райисполкома полковник милиции Александр Мисников.

Приказом отдела внутренних дел райисполкома специальное звание младшего начальствующего состава «сержант милиции» присвоено: милиционеру-водителю отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности младшему сержанту милиции Максиму Мордовину, милиционеру отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности младшему сержанту милиции Артему Хмелевскому.

За добросовестный труд и образцовое исполнение служебных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем милиции благодарность начальника отдела внутренних дел райисполкома объявлена: оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции старшему лейтенанту милиции Юрию Шестакову; оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции старшему лейтенанту милиции Андрею Даниленко; милиционеру-водителю оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности прапорщику милиции Ивану Чечко.

Сотрудников ОВД райисполкома поздравили руководители силовых структур – начальник РОСК подполковник юстиции Дмитрий Близнец, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Денис Монит, начальник районного отдела по ЧС подполковник внутренней службы Виталий Казачук.

За активное взаимодействие и деловое сотрудничество, проявленный при этом профессионализм, образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником – Днем милиции грамотами РОСК награждены: первый заместитель начальника ОВД райисполкома подполковник милиции Александр Левченко, начальник уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности майор милиции Юрий Корнеев.

За эффективное сотрудничество, активное взаимодействие, направленное на военно-патриотическое воспитание граждан, сохранение и приумножение славных боевых традиций и в честь Дня милиции грамотой военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов награжден первый заместитель начальника ОВД райисполкома подполковник милиции Александр Левченко.

Грамотой Гомельского областного управления МЧС за многолетнее взаимодействие, оказание квалифицированной помощи, проведение правовых лекций по правилам дорожного движения Республики Беларусь в рамках единых дней информирования и в связи с Днем милиции награжден старший инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности майор милиции Артем Коваленко.

Благодарности Гомельского областного управления МЧС за тесное взаимодействие в области обеспечения пожарной безопасности, активную работу по профилактике пожаров на территории Буда-Кошелевского района и в связи с празднованием Дня милиции объявлены участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности старшему лейтенанту милиции Эдуарду Закаряну, младшему участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности сержанту милиции Никите Двораку.

Председатель первичной ветеранской организации ОВД райисполкома Сергей Кондратьев за активное участие в работе первичной ветеранской организации и в связи с Днем милиции вручил Почетные грамоты Гомельского областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Александру Ковалеву и Виталию Короткевичу, от имени республиканского совета ветеранов – благодарственную медаль «Жене офицера» Ольге Бубликовой, членские билеты ветеранской организации – Михаилу Жигалину и Олегу Белоусову.

К поздравлениям присоединились и общественники – председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Парфененко.

Татьяна Чечко вручила благодарственное письмо районной организации начальнику ОВД райисполкома Александру Мисникову, а в Год белорусской женщины – благодарности районной организации участковому инспектору ИДН милиции общественной безопасности капитану милиции Наталье Голубевой, старшему инспектору группы информационного обеспечения Анне Еременко.

Ярким музыкальным подарком к профессиональному празднику для сотрудников правоохранительных органов стали концертные номера в исполнении Владислава Крюкова, Анастасии Дробышевской, Ирины Чудовой, Ивана Никитина, вокально-инструментального ансамбля учащихся колледжа.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко