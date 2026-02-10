Неслучайно в начале разговора Артем Гришай обозначил, что от устойчивого развития экономики зависят поступления в бюджет и рост заработной платы, а значит, и благосостояние каждого жителя.

Он остановился на ряде нововведений наступившего года, касающихся роста минимальной заработной платы, базовой ставки, увеличения пенсий. Отметил, что за весь период реализации программы «Семейный капитал» в республике открыто более 151,2 тыс. вкладов, досрочно семейный капитал используется на улучшение жилищных условий, а также образование и медуслуги.

Что касается экономики района, то в прошлом году созданы 13 новых юридических лиц, с начала текущего – 4 юрлица в сфере строительства. В 2025 году привлечено более 170 млн. руб. инвестиций. В нынешнем инвестиции будут направляться на строительство новых объектов, приобретение машин и оборудования. В целом же за пятилетку привлечено инвестиций более чем на 500 млн. руб., особенно успешными в этом направлении были три последних года. Все это говорит о том, что Будакошелевщина имеет благоприятный инвестиционный климат.

Предприятия промышленности района экспортируют свою продукцию более чем в 12 стран мира. По итогам 2025-го экспорт товаров составил более 160 млн. долл. США, в 1-м квартале планируется экспортировать продукцию на 40 млн. долл. США.

Кроме того, в ходе встречи речь шла о ситуации на рынке труда, росте товарооборота, реконструкции и расширении площадей объектов общественного питания, соблюдении социальных стандартов в области образования, здравоохранения, других сфер.

Особый акцент Артем Гришай сделал на утвержденной на заседании Всебелорусского народного собрания Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Касаясь темы развития регионов, Артем Сергеевич отметил, что в районе также определены 6 опорных инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства. Только в ближайшей перспективе на их реализацию предусмотрено вложить порядка 100 млн. руб., создать более 60 рабочих мест.

«Как обозначил Глава государства, каждый должен на своем рабочем месте выполнять свою работу. Когда все будут с полной отдачей, качественно и компетентно делать свое дело, то и развитие района, области и республики будет динамичным. У нас есть все предпосылки для того, чтобы район в текущем году успешно развивался и давал прибавку в производстве», – резюмировал Артем Гришай.

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной