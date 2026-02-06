Людмила Кураликова подвела итоги работы отрасли образования в 2025 году. Она отметила, что Будакошелевщина заняла 16 место в области по результатам централизованного экзамена, а шестеро учащихся имеют стобалльный результат. Недавно в аграрно-техническом колледже состоялась репетиция централизованного экзамена, в котором приняли участие 119 выпускников. Сейчас идет обработка результатов.

Продолжая диалог, Людмила Адамовна проинформировала об итогах работы за 2025 год в отраслях здравоохранения, спорта и туризма. Отдельное внимание уделила профилактике пожарной безопасности и преступлений среди несовершеннолетних. В целях заботы о собственном здоровье заместитель председателя райисполкома порекомендовала сотрудникам центра пройти диспансеризацию.

В завершение встречи Людмила Адамовна поблагодарила коллектив за плодотворную работу и ответила на вопросы о мероприятиях, запланированных в районе на 2026 год (в том числе связанных с темой Года белорусской женщины), о планах по благоустройству райцентра. На контроль взято обращение об оказании помощи в очистке кровли здания от снега.

Евгений Коновалов

Фото автора