На встрече с председателем облисполкома Иваном Крупко обсудили строительство молочно-товарных комплексов и свинокомплекса на сто тысяч голов. Говорили также о подготовке региона к весенним полевым работам, ремонте сельхозтехники, реализации программных вопросов. В частности, ключевым вопросом является строительство профилакториев для телят в 2026 году.

Завтра Юрий Шулейко будет работать в Речицком, Хойникском, Наровлянском районах, где проинспектирует ряд предприятий агропромышленного комплекса, лесной отрасли и другие. В программе также посещение Полесского радиационно-экологического заповедника.

Гомельщина официально