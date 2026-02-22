Ждать ли белорусам провокационных сценариев от Запада — прогнозами поделился кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

По словам Сергея Карнаухова, важно понимать, что и в какой форме готовы предпринять Европа и коллективный Запад по отношению к Беларуси. «Они понимают, что, предпринимая шаги в отношении Беларуси, они действуют и в отношении России. И здесь я вижу колоссальное количество провокационных сценариев», — указал он.

На территории Беларуси размещены стратегические арсеналы. «Они призваны защитить вас, а заодно и нас», — отметил спикер.

«Согласимся мы ударить или нет? Я считаю, что у нас выход только один: как только задумают подходить к границе Беларуси, мы должны активизировать цели и указания ядерного оружия. То есть они должны увидеть, что по тем целям, которые у нас намечены, все готово. Вот они сделали один шаг через границу — должен последовать ядерный удар», — уверен спикер.