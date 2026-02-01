Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о ключевых мероприятиях года белорусской женщины.

«В Год белорусской женщины ключевым мероприятием станет открытие женского интернет-радио — значимое событие для всех белорусских женщин. Запланированы форумы международного уровня и конкурсы. Прежде всего, форум «Разговор о важном: счастливая семья — сильное государство» под эгидой Совета Республики», — рассказала Юлия Бердникова.

Пройдут республиканские конкурсы, среди ключевых — «Женщина года» и традиционный «Семья года». «Они продвигают семейные ценности и традиции. Конкурс «Семья года» стартует в мае и завершится в октябре ко Дню матери. Также состоится семейный фестиваль «Вместе» под эгидой Белорусского союза женщин. Летом реализуется молодежный проект «Дзявочы вянок мiру», продвигающий молодежные инициативы в социально-экономическом и культурном развитии страны», — обратила внимание замминистра.

Важны и информационно-просветительские проекты республиканского масштаба. Например, проект «Рука помощи» от Совета Республики поддержит женщин в трудной жизненной ситуации. Также пройдут акции для женщин от Минтруда и бесплатное консультирование для женщин, воспитывающих детей. Важны и информационно-просветительские проекты республиканского масштаба. Например, проект «Рука помощи» от Совета Республики поддержит женщин в трудной жизненной ситуации. Также пройдут акции для женщин от Минтруда и бесплатное консультирование для женщин, воспитывающих детей.