Холодные снежные зимы, которые в последнее время стали редкостью для наших краев, являются наиболее неблагоприятным фактором внешней среды в жизнедеятельности диких животных.

Высокий снеговой покров и наст представляют угрозу для лесных обитателей, затрудняя передвижение и добычу корма. Особенно страдают косули, в меньшей степени олени и лоси, теряющие силы и становящиеся легкой добычей хищников. Для спасения диких животных необходима системная подкормка грубыми, сочными и концентрированными кормами.

Когда кормовая база слишком скудна животные могут выходить к жилищу людей. Государственная инспекция напоминает, что при обнаружении в населенном пункте либо на своем частном домовладении дикого животного следует быть максимально осторожным – не контактируйте, не кормите и не перемещайте животное. Дикое животное может причинить вред здоровью человека, может быть больным, например бешенством. Сообщите о данном факте в территориальное подразделение по чрезвычайным ситуациям или в органы внутренних дел, которые в свою очередь информируют комиссии по оказанию помощи диким животным, создаваемые местными исполнительными и распорядительными органами, в порядке, установленном законодательством.

Еще одной серьезной проблемой является сильный мороз, который сковал реки и озера толстым слоем ледяного покрова, создавая предпосылки для возникновения в рыболовных угодьях предзаморных и заморных явлений.

Заморное явление – событие, связанное с гибелью рыбы и водных животных, вызванное снижением содержания кислорода в воде.

Зимние заморы наблюдаются в результате как полного прекращения поступления кислорода из воздуха, так и резкого ограничения жизнедеятельности растений подо льдом. Установление прочного ледового покрова и невозможность контакта воды с воздухом является основным фактором, который может послужить причиной возникновения замора.

Если замор уже начался, шанс спасти большинство водных обитателей есть, главное – действовать оперативно. Для этого на озерах и реках проводят аэрацию воды, известкование, очистку от снега, обустраивают проруби, лунки. Количество прорубей зависит от площади водоема, их следует располагать в центре водоема и по его периметру. В деятельности, связанной с профилактикой заморных явлений, очень важна помощь местного населения.

Просим неравнодушных граждан, особенно рыбаков, при обнаружении признаков заморных явлений, сообщать в региональные подразделения Государственной инспекции или в территориальные органы Минприроды.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ