Прием заявок на участие в национальном конкурсе «Предприниматель года» стартует 1 апреля. К участию приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса.

Номинации конкурса

  • «Успешный старт»,
  • «Стабильный успех»,
  • «Эффективный бизнес в сфере производства»,
  • «Эффективный бизнес в сфере услуг»,
  • 2Эффективный индивидуальный бизнес».

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

  • выбрать номинацию;
  • направить заявку по установленной форме в районный или городской исполнительный комитет по месту нахождения бизнеса до 1 июня.

Участие в конкурсе бесплатное.

Торжественная церемония награждения пройдет с вручением дипломов, денежных призов и памятных подарков.

Подробная информация доступна на официальном сайте Министерства экономики.