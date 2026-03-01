Прием заявок на участие в национальном конкурсе «Предприниматель года» стартует 1 апреля. К участию приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса.



Номинации конкурса

«Успешный старт»,

«Стабильный успех»,

«Эффективный бизнес в сфере производства»,

«Эффективный бизнес в сфере услуг»,

2Эффективный индивидуальный бизнес».

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

выбрать номинацию;

направить заявку по установленной форме в районный или городской исполнительный комитет по месту нахождения бизнеса до 1 июня.

Участие в конкурсе бесплатное.

Торжественная церемония награждения пройдет с вручением дипломов, денежных призов и памятных подарков.

Подробная информация доступна на официальном сайте Министерства экономики.