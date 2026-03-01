Прием заявок на участие в национальном конкурсе «Предприниматель года» стартует 1 апреля. К участию приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса.
Номинации конкурса
- «Успешный старт»,
- «Стабильный успех»,
- «Эффективный бизнес в сфере производства»,
- «Эффективный бизнес в сфере услуг»,
- 2Эффективный индивидуальный бизнес».
Чтобы стать участником конкурса, необходимо:
- выбрать номинацию;
- направить заявку по установленной форме в районный или городской исполнительный комитет по месту нахождения бизнеса до 1 июня.
Участие в конкурсе бесплатное.
Торжественная церемония награждения пройдет с вручением дипломов, денежных призов и памятных подарков.
Подробная информация доступна на официальном сайте Министерства экономики.