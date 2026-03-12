12 марта в народном календаре значится как День Прокопа Перезимнего, которого также прозвали Дорогорушителем. Это связано с тем, что, как правило, в этот период наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги разрушались.
Что нельзя делать
- Отправляться в дальнюю дорогу. Главный запрет дня – начинать дальние путешествия. Считалось, что дороги «рушатся» под натиском талой воды и слабого льда, делая путь опасным.
- Тушить огонь водой. Это один из самых строгих запретов, напрямую связанный с семейным счастьем. Верили, что тушение огня водой может «погасить» семейное благополучие, принести холод и разлад в дом. Огонь в этот день почитался как символ домашнего очага и тепла.
- Ссориться и спорить. День Прокопа требовал мира и согласия в семье. Любые ссоры и раздоры, начатые в этот день, могли вернуться бумерангом, принеся еще больше печали и несчастий.
- Подметать полы. Считалось, что уборка пола в этот день «выметает» удачу и благополучие из дома.
- Убирать изморозь с окон. Это действие могло привлечь нечистую силу в дом.
- Жадничать и отказывать в помощи. Отказ в помощи путникам или нуждающимся считался большим грехом и мог привести к нищете.
- Лгать и сплетничать. Эти действия могли привести к разлуке и обману.
- Дарить ножи и часы. Такие подарки считались предвестниками разлуки и несчастий.
- Выходить из дома без молитвы. День считался рискованным, и молитва служила оберегом.
- Совершать крупные покупки. Считалось, что крупные покупки, сделанные в этот день, могут принести лишь сожаления.
- Надевать новую обувь на дорогу. Это могло обернуться неудачей в пути.
Что можно делать
- Очищать двор от снега. Это символизировало обновление и скорое пришествие тепла.
- Помогать путникам. Помощь тем, кто застрял на раскисших дорогах, приносила благословение.
- Выпекать печенье в форме птиц и солнца. Это привлекало счастье и символизировало встречу весны.
- Проводить семейные ужины. Рассказывание историй и совместные трапезы способствовали уюту и сплоченности.
- Гадать на урожай. Это помогало планировать будущие работы.
- Выходить с молитвой: Молитва служила оберегом и способом общения с высшими силами.
- Проявлять гостеприимство. Прием гостей считался добрым знаком.
- Ходить в баню. Это помогало очиститься от зимних хворей.
- Зазывать весну обрядами. Это помогало ускорить приход тепла.
- Смазывать калитку волчьим жиром с заговором от воров. Этот обряд служил для защиты дома.
- Наблюдать за природой. Это помогало делать прогнозы на будущее.
Приметы о погоде
- Южный ветер 12 марта и капель в этот же день предвещали теплое лето;
- На ночном небе во время дождя появился новый месяц — лето будет дождливым;
- Тепло и солнечно в этот день — будет похолодание;
- Облака высоко плывут — к хорошей погоде;
- Если перелетные птицы вернулись с юга, значит, весна будет ранней;
- Если пошел снег, трава поздно появится.
Подготовила Екатерина Зайкова