12 марта в народном календаре значится как День Прокопа Перезимнего, которого также прозвали Дорогорушителем. Это связано с тем, что, как правило, в этот период наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги разрушались.

Что нельзя делать

  • Отправляться в дальнюю дорогу. Главный запрет дня – начинать дальние путешествия. Считалось, что дороги «рушатся» под натиском талой воды и слабого льда, делая путь опасным.
  • Тушить огонь водой. Это один из самых строгих запретов, напрямую связанный с семейным счастьем. Верили, что тушение огня водой может «погасить» семейное благополучие, принести холод и разлад в дом. Огонь в этот день почитался как символ домашнего очага и тепла.
  • Ссориться и спорить. День Прокопа требовал мира и согласия в семье. Любые ссоры и раздоры, начатые в этот день, могли вернуться бумерангом, принеся еще больше печали и несчастий.
  • Подметать полы. Считалось, что уборка пола в этот день «выметает» удачу и благополучие из дома.
  • Убирать изморозь с окон. Это действие могло привлечь нечистую силу в дом.
  • Жадничать и отказывать в помощи. Отказ в помощи путникам или нуждающимся считался большим грехом и мог привести к нищете.
  • Лгать и сплетничать. Эти действия могли привести к разлуке и обману.
  • Дарить ножи и часы. Такие подарки считались предвестниками разлуки и несчастий.
  • Выходить из дома без молитвы. День считался рискованным, и молитва служила оберегом.
  • Совершать крупные покупки. Считалось, что крупные покупки, сделанные в этот день, могут принести лишь сожаления.
  • Надевать новую обувь на дорогу. Это могло обернуться неудачей в пути.

Что можно делать

  • Очищать двор от снега. Это символизировало обновление и скорое пришествие тепла.
  • Помогать путникам. Помощь тем, кто застрял на раскисших дорогах, приносила благословение.
  • Выпекать печенье в форме птиц и солнца. Это привлекало счастье и символизировало встречу весны.
  • Проводить семейные ужины. Рассказывание историй и совместные трапезы способствовали уюту и сплоченности.
  • Гадать на урожай. Это помогало планировать будущие работы.
  • Выходить с молитвой: Молитва служила оберегом и способом общения с высшими силами.
  • Проявлять гостеприимство. Прием гостей считался добрым знаком.
  • Ходить в баню. Это помогало очиститься от зимних хворей.
  • Зазывать весну обрядами. Это помогало ускорить приход тепла.
  • Смазывать калитку волчьим жиром с заговором от воров. Этот обряд служил для защиты дома.
  • Наблюдать за природой. Это помогало делать прогнозы на будущее.

Приметы о погоде

  • Южный ветер 12 марта и капель в этот же день предвещали теплое лето;
  • На ночном небе во время дождя появился новый месяц — лето будет дождливым;
  • Тепло и солнечно в этот день — будет похолодание;
  • Облака высоко плывут — к хорошей погоде;
  • Если перелетные птицы вернулись с юга, значит, весна будет ранней;
  • Если пошел снег, трава поздно появится.

Подготовила Екатерина Зайкова