12 марта в народном календаре значится как День Прокопа Перезимнего, которого также прозвали Дорогорушителем. Это связано с тем, что, как правило, в этот период наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги разрушались.

Что нельзя делать

Отправляться в дальнюю дорогу. Главный запрет дня – начинать дальние путешествия. Считалось, что дороги «рушатся» под натиском талой воды и слабого льда, делая путь опасным.

Тушить огонь водой. Это один из самых строгих запретов, напрямую связанный с семейным счастьем. Верили, что тушение огня водой может «погасить» семейное благополучие, принести холод и разлад в дом. Огонь в этот день почитался как символ домашнего очага и тепла.

Ссориться и спорить. День Прокопа требовал мира и согласия в семье. Любые ссоры и раздоры, начатые в этот день, могли вернуться бумерангом, принеся еще больше печали и несчастий.

Подметать полы. Считалось, что уборка пола в этот день «выметает» удачу и благополучие из дома.

Убирать изморозь с окон. Это действие могло привлечь нечистую силу в дом.

Жадничать и отказывать в помощи. Отказ в помощи путникам или нуждающимся считался большим грехом и мог привести к нищете.

Лгать и сплетничать. Эти действия могли привести к разлуке и обману.

Дарить ножи и часы. Такие подарки считались предвестниками разлуки и несчастий.

Выходить из дома без молитвы. День считался рискованным, и молитва служила оберегом.

Совершать крупные покупки. Считалось, что крупные покупки, сделанные в этот день, могут принести лишь сожаления.

Надевать новую обувь на дорогу. Это могло обернуться неудачей в пути.

Что можно делать

Очищать двор от снега. Это символизировало обновление и скорое пришествие тепла.

Помогать путникам. Помощь тем, кто застрял на раскисших дорогах, приносила благословение.

Выпекать печенье в форме птиц и солнца. Это привлекало счастье и символизировало встречу весны.

Проводить семейные ужины. Рассказывание историй и совместные трапезы способствовали уюту и сплоченности.

Гадать на урожай. Это помогало планировать будущие работы.

Выходить с молитвой: Молитва служила оберегом и способом общения с высшими силами.

Проявлять гостеприимство. Прием гостей считался добрым знаком.

Ходить в баню. Это помогало очиститься от зимних хворей.

Зазывать весну обрядами. Это помогало ускорить приход тепла.

Смазывать калитку волчьим жиром с заговором от воров. Этот обряд служил для защиты дома.

Наблюдать за природой. Это помогало делать прогнозы на будущее.

Приметы о погоде

Южный ветер 12 марта и капель в этот же день предвещали теплое лето;

На ночном небе во время дождя появился новый месяц — лето будет дождливым;

Тепло и солнечно в этот день — будет похолодание;

Облака высоко плывут — к хорошей погоде;

Если перелетные птицы вернулись с юга, значит, весна будет ранней;

Если пошел снег, трава поздно появится.

Подготовила Екатерина Зайкова