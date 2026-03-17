Вчера в 12.35 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в п. Завидовка Буда-Кошелевского района.
В результате пожара повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
- не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
- не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
- не растапливайте печи горючими жидкостями;
- обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС